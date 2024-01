Un camino de conversión

En una reciente entrevista en el Canal “Nove” de la televisión italiana, el presentador le ha formulado al Papa una pregunta sobre la controvertida cuestión de las bendiciones a parejas en situaciones “irregulares”. Francisco respondió que “el Señor bendice a todos, a todos los que vienen… a cada persona”. Así lo vemos tantas veces en el Evangelio, donde es habitual que en las primeras filas para escuchar a Jesús estuviera gente, digamos, que no estaba en orden: publicanos, prostitutas, recaudadores de impuestos… la adúltera, la samaritana. Y no era porque Jesús rebajase su propuesta de vida, al contrario, bien sabemos hasta qué punto llegaron incluso a espantar sus palabras sobre el matrimonio o sobre el perdón a los enemigos.

Tras afirmar que el Señor bendice (acoge) a los que vienen, como vienen, el Papa añadió algo que casi nadie ha subrayado: “entonces las personas deben entrar en conversación con la bendición del Señor, y ver cuál es el camino que el Señor les propone”. Así sucedía, en la medida de su libertad, por supuesto, con los que se acercaban a Jesús, que ante su presencia (sus gestos y palabras) iniciaban un camino de cambio, como vemos en el caso de Zaqueo. Por cierto, Jesús quiso comer en su casa antes de que el recaudador mostrara signos de arrepentimiento.

En Jesús vemos dos aspectos que no se contradicen: la afirmación de la verdad, con toda su exigencia, y la acogida de la persona que aún está distante de vivir conforme a esa verdad. Jesús daba tiempo y, sobre todo, se daba a sí mismo para que ese camino de conversión fuese posible. En esa entrevista el Papa afirma: “debemos tomar de la mano a esas personas y ayudarlas a recorrer ese camino, no condenarlas desde el principio". Y no por ninguna estrategia, sino porque la Iglesia debe actuar como su Señor, y cada uno de los que estamos en ella sabemos (deberíamos saber) que si nos mantenemos en el camino justo es porque Él nos sostiene con su gracia, a la que sin duda tenemos que responder libremente cada día.