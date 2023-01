El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha trazado hoy en 'Herrera en COPE' la amarga curva de la conciencia social sobre el aborto en nuestra sociedad: desde reconocerlo como un mal menor que se despenalizaba en determinados supuestos a establecerlo como un derecho fundamental, de modo que cualquier medida razonable de información y reflexión ante este drama provoque reacciones histéricas, como si pusieran en riesgo el Estado de Derecho. En España se produce la friolera de 100.000 abortos al año. Tres de cada cinco embarazos de mujeres de menos de 20 años no llegan a término. Es necesario estar muy ciego para no reconocer que esta es una profunda herida de nuestra sociedad que tiene mucho que ver con esa gran desvinculación de la que hablan nuestros obispos en su último documento. Una sociedad con esta llaga no puede sino arrastrar un fardo de violencia, soledad y amargura.