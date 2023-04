El Sínodo y la profecía de los 70

Cuando ayer se hizo pública la decisión del Papa de que en la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos participarán 70 personas que serán miembros del pueblo de Dios no obispos, o sea, laicos, religiosos y sacerdotes, el cardenal Hollerich, relator del Sínodo, se aprestó a desmentir que esta fuese una “revolución”, como la presentan hoy muchos medios. La verdad es que la “palabrita” no es adecuada para describir el camino de la Iglesia, en el que hay profundización y cambios, sí, que nacen desde su interior, pero no ruptura más o menos abrupta como sugiere el término revolución.