Sería completamente prescindible

Yo no sé si la revista The Economist esparce buena doctrina económica, lo que sé desde hace tiempo es que no entiende nada de lo que significa la Iglesia Católica, cosa que no me escandaliza lo más mínimo. En su último número, la poderosa revista británica ofrece un consejo casi paternal a la Iglesia: debe “modernizarse” (escurridiza palabra) para no ser devorada por la historia. Empieza con el tam-tam del celibato de los sacerdotes, aspecto que no puede entender como seguro tampoco entiende el matrimonio para toda la vida. Es normal que The Economist no entienda el celibato, incluso que lo rechace. Lo que no es normal es que tan prestigiosa cabecera engañe de forma burda, al vincular el celibato con el drama de los abusos en la Iglesia Católica. Los datos de las fiscalías y los estudios más serios establecen que apenas un 0,2% de los abusos son atribuibles a sacerdotes, o sea que el resto corresponden a personas que no están vinculados con dicho compromiso.