La noche de Navidad, en los confines del norte de Europa, el obispo Erik Varden decía a su pequeña pero animosa comunidad que nos acercamos al final de un año lleno de ansiedad, en el que podemos sentirnos amenazados por fuerzas que nos abruman. ¿En qué se convertirá el mundo? Hay inestabilidad en Europa. ¿Cuáles serán las consecuencias de la creciente tensión militar, de las tendencias extremas en el discurso político, de la polarización cada vez más agresiva? Es natural sentir miedo, dijo Varden, debemos ser lúcidos, no esconder los asuntos graves bajo la alfombra. Pero, al mismo tiempo, “afirmamos que el misterio que celebramos en esta Noche Santa trae consigo un remedio también para la enfermedad y el miedo de nuestros días.”

A la misma hora, en la basílica de San Pedro, León XIV celebraba su primera Navidad: la clara señal que se le ha dado al oscuro mundo es “un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre”, dijo el Papa. “Para encontrar al Salvador ya no hay que mirar hacia arriba, sino contemplar hacia abajo: la omnipotencia de Dios resplandece en la impotencia de un recién nacido”. Esa es la que León denominó certeramente “la sabiduría de la Navidad”, ante la cual bien pueden reírse los poderosos y los “listos” de este mundo, como viene sucediendo desde hace más de veinte siglos.

“No es una idea que resuelva todos los problemas, aclaró el Papa León, sino una historia de amor que nos involucra: ante las expectativas de los pueblos, Dios envía un niño, para que sea palabra de esperanza; ante el dolor de los miserables, envía un indefenso, para que sea fuerza para levantarse; ante la violencia y la opresión, enciende una suave luz que ilumina con la salvación a todos los hijos de este mundo”. Y nosotros, ¿dónde nos situamos?: ¿entre los resabiados de este mundo, o en la fila de los pastores que se asomaron conmovidos al pesebre de Belén?