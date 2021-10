Restán: "La libertad es poder elegir el bien para nosotros y para los demás"

La libertad es, sin duda, uno de los bienes más preciados del hombre, pero reconozcamos que, en nuestra cultura, cuando la invocamos, ya no sabemos muy bien a qué nos referimos. San Pablo decía que, al hacernos cristianos, pasamos de la esclavitud del miedo y del pecado a la libertad de los hijos de Dios. El Papa se ha referido a esta forma de entender la libertad, que no es un vivir libertino, según el instinto y los propios impulsos egoístas. La libertad que propone Jesús en el Evangelio supone una paradoja y un desafío a nuestra cultura actual porque no consiste en hacer lo que nos apetece, sino en el servicio a los otros. “No hay verdadera libertad sin amor”, ha explicado Francisco

La libertad entendida como “hacer lo que me apetece”, sin un fin y sin referencias, “es una libertad vacía, una libertad de circo”, ha dicho el Papa, y por eso hace que la persona gire como una peonza, generando un gran vacío y, al final, frustración y violencia. Por el contrario, la libertad verdadera es la belleza y la alegría de poder elegir el bien para nosotros y para los demás.

San Pablo respondía a los que ya en su tiempo decían que “todo es lícito”, que, sin embargo, “no todo es conveniente, no todo edifica”. Identificar la libertad con el propio gusto, desvincularla de la verdad y del bien de las personas, sólo conduce a su propia destrucción. A alguno puede que le suene a broma, pero la fe cristiana es garante de la libertad verdadera, como lo es también de la razón abierta. Y este es uno de los aspectos que pueden sorprender y cautivar a los hombres y mujeres de esta época, al encontrarse con ella.