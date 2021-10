Restán: "Las persecuciones han hecho más conscientes del tesoro de su fe a los católicos de la India"

Para la mayoría, la India es un territorio que remite a paisajes exóticos, a las películas que llegan de Bolywood, a severos contrastes entre una pobreza hiriente y un espectacular dinamismo tecnológico. La India es también un gigante económico y militar, una pieza clave en el espacio del Indo-Pacífico, donde dicen los expertos que se va a jugar la suerte de este siglo.

El sueño fundacional de Mahatma Gandhi de una India donde reinase la tolerancia dista mucho de la realidad. En lo que llevamos de octubre, se han producido 13 ataques contra otras tantas comunidades en el norte del país, y no es casualidad. La violencia es orquestada desde las terminales del BJP, el partido nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi, que gobierna también en varios estados, y que niega en la práctica la condición de ciudadanos a quienes no profesan el hinduismo. Hace trece años se desencadenó una terrible persecución contra los cristianos en los estados de Orissa y Uttar Pradesh, y desde entonces no ha desaparecido el clima de acoso, dependiendo de la inclinación de los poderes locales y regionales.

La comunidad católica india, unos 20 millones de personas, es como un grano de mostaza en un inmenso continente. Las persecuciones les han hecho más conscientes del tesoro de su fe, y quieren servir a la construcción de una India verdaderamente plural y democrática. Lo hacen a través de su testimonio personal, de escuelas y hospitales abiertos a los más pobres, pero también con su implicación político-social. No piden privilegios sino un verdadero Estado laico. Sí, qué sorpresa para algunos laicistas de por aquí, que nunca han levantado la voz para defenderlos.