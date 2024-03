A pesar de todo, Europa

Los obispos delegados de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea han publicado un mensaje ante las elecciones al Parlamento europeo del próximo mes de junio. El núcleo de este mensaje es claro: “la Unión Europea no es perfecta y muchas de sus propuestas políticas y legales no están en línea con los valores cristianos y con las expectativas de muchos de sus ciudadanos, pero creemos que estamos llamados a contribuir y mejorarla con las herramientas que la democracia nos ofrece”.

El mensaje recuerda que el proyecto de integración europea nació de las cenizas de las terribles guerras que devastaron nuestro continente en el último siglo causando gran dolor, muertes y destrucción, y fue concebido con la intención de garantizar la paz, la libertad y la prosperidad. En buena medida eso se ha logrado gracias al coraje y la previsión de personas que supieron superar enemistades históricas y crear algo nuevo. Como dijo el recientemente fallecido Jacques Delors, esta ha sido una aventura única en la historia, “una aventura que une a los pueblos y a las naciones para el bien, no para el mal”. Por eso, siendo conscientes del cambio cultural profundo de las sociedades europeas y del alejamiento de su raíz cristiana, los obispos siguen creyendo que “este proyecto debe ser apoyado y llevado adelante”. Eso mismo han sostenido en los últimos cuarenta años los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

Naturalmente, para un cristiano no dan igual unas opciones que otras a la hora de votar. Los obispos proponen apoyar, de la manera más realista posible, a quienes vayan a promover la dignidad de cada persona, la solidaridad, la familia y la santidad de la vida, las libertades, y un Estado que sirva y valore la riqueza de la sociedad civil. Para afrontar este momento difícil para el futuro de Europa, los obispos proponen a los católicos no salirse, no caer en el escepticismo ni en la mera reacción, sino involucrarse, con el bagaje tanto intelectual como moral que proporciona la fe, para contribuir a esta aventura histórica.