Lo que perdura

La impresión más profunda que traigo de Roma tras la celebración de las exequias del Papa Francisco es la continuidad dinámica de la Iglesia en la historia. Los papas se gestan en este cuerpo vivo, se alimentan de su latido, son escogidos en él y a él miran y sirven continuamente una vez que se calzan las “sandalias” de Pedro y les colocan el anillo del pescador. Contrastan con esta convicción, que se me ha hecho luminosa de nuevo este pasado sábado, algunas frivolidades o simplezas que escucho. Por ejemplo, que en el Cónclave se trata de elegir entre continuar las reformas de Francisco o dar marcha atrás; o que el Papa Francisco “ha revolucionado” la Iglesia.

En la plaza vi, por un lado, la misma Iglesia que hace veinte años, cuando despedimos a Juan Pablo II; y por otro, una Iglesia que se hace carne en el presente, afrontando desafíos nuevos, con fortalezas inesperadas y también debilidades que no estaban previstas. Por ejemplo, vi el rostro juvenil de tantos muchachos cautivados por el futuro san Carlo Acutis, y vi también muchos rasgos orientales entre los sacerdotes concelebrantes. Hay novedades, sí, siempre las hay, dentro de la continuidad de un cuerpo cuya incomprensible duración se alarga ya durante casi veintiún siglos. Y algunos pretenden ahora descubrir la pólvora.

No es extraño que el cardenal Pietro Parolin pidiera ayer, ante miles de jóvenes que celebraban su jubileo, que el afecto por Francisco no se quede en una mera emoción sino acoger su legado para que se convierta en una vida vivida. Esa es siempre la dinámica de la Iglesia: ¿renovación?, ¡claro!; ¿continuidad?, ¡desde luego! Muy cerca de donde se sentaron el sábado los poderosos del mundo reposan los restos del apóstol Pedro. Lo más inteligente sería que se preguntaran, ellos y nosotros, cómo ha perdurado esta historia. Entonces no prestaremos oídos a algunas frivolidades.