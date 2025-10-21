Hoy he tenido el gusto de moderar un panel titulado “Faros para la esperanza” dentro de una Jornada organizada por Oficina para las Causas de los Santos de la CEE. El título de este Panel hace referencia a un proyecto cuyo desarrollo ha estado a cargo de la Productora Ábside Media, una de las iniciativas más innovadoras en el campo de la producción audiovisual dentro del grupo ABSIDE. Este trabajo, culminado felizmente, responde a la razón de ser de nuestro grupo, en este caso específicamente de Trece Televisión, y señala un camino de colaboración fecunda con las instituciones de la Iglesia, siempre al servicio de su misión. Lo que pretende el Proyecto Faros para la esperanza es hacer visible la santidad cotidiana, esa “santidad de la puerta de al lado” de la que hablaba el Papa Francisco, a través de ocho vídeos breves, cada uno de ellos centrado en una de las bienaventuranzas encarnada en la vida de personas reales, con nombre y apellido, que caminan ahora con nosotros. Así se muestra la conexión entre la santidad y una vida bienaventurada, es decir, una vida plena, marcada por la alegría y la esperanza en medio de circunstancias muchas veces duras y difíciles.

El pasado domingo, durante la canonización de siete nuevos santos, el Papa León XIV se refería a la grave pregunta de Jesús en el Evangelio: “cuando el Hijo del hombre vuelva, ¿encontrará fe en el mundo?” La santidad que sigue floreciendo en todas las épocas es la mejor respuesta. Como dijo ayer el Papa, los santos “no son héroes, o paladines de un ideal cualquiera, sino hombres y mujeres auténticos”. Si nos fijamos un poco, en cada época y en cualquier latitud, no faltan hombres y mujeres que viven de la fe, y que por ello muestran una humanidad deslumbrante. Contemplándolos podemos pedir al Señor que nos libere del miedo a este tiempo que nos toca vivir, que nos de la alegría llena de esperanza que podemos experimentar ya, aquí y ahora, en el camino de su Iglesia.