El Evangelio y el futuro de África

El Papa ya vuela de regreso a Roma tras su impresionante peregrinación apostólica por tierras africanas. En Guinea Ecuatorial ha hecho memoria de 170 años de evangelización y ha dicho algo que vale para toda la historia de la Iglesia: que anuncia con alegría y sin temor el Evangelio y que, precisamente por eso, también puede ser perseguida. Y mientras los cristianos se ven obligados tantas veces a huir y se dispersan, mucha gente se acerca al Evangelio. Aunque las situaciones personales, familiares y sociales no sean favorables, misteriosamente el Señor hace brotar la buena semilla de su Reino por caminos que desconocemos.

León XIV se ha hecho eco del hambre de los guineanos, “hambre de un futuro habitado por la esperanza, que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad”. Y les ha instado a ser protagonistas, porque ese futuro pasa por las decisiones que ellos tomen. Se trata de participar, con la luz y la fuerza del Evangelio, en el desarrollo integral de esta tierra, en su transformación. En las palabras del Papa, sostenidas por la memoria de la evangelización de África, se vislumbra toda la potencia de la Doctrina Social de la Iglesia cuando se encarna en la vida de un pueblo: “que cada uno trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos, que crezcan los espacios de libertad y se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana”, ha dicho a los jóvenes de un país en el que todavía hay muchos cerrojos por abrir.

Podría pensarse que las palabras del Papa reflejan solo bellos sentimientos, pero… Y sin embargo, no es así. La historia de la Iglesia en África, también con las deficiencias y pecados que la acompañan, demuestra que el Evangelio, cuando se vive en toda su profundidad, es realmente semilla de futuro.