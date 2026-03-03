La espiritualidad no es problema

Han causado una auténtica tormenta las declaraciones de la actriz Silvia Abril durante la ceremonia de los Premios Goya, en las que lamentó que los jóvenes tengan hoy lo que calificó como “tirada hacia lo cristiano” y, de paso, añadió de manera algo patética que menudo chiringuito tiene montado la Iglesia, mientras invitaba a los jóvenes a que “vayan saliendo”. La verdad es que, aparte de una cierta ironía, esta intervención de la actriz merece alguna reflexión de fondo y no una batería de insultos que demuestran que no es oro todo lo que reluce en el llamado “giro católico”.

Lo primero que llama la atención es que una persona supuestamente de mundo, abierta y moderna, hable con tanto desahogo de miles de jóvenes a los que mira de lejos y de los que no sabe prácticamente nada. Si se acercara solo un poquito, quizás descubriría lo groseras que resultan sus declaraciones, aunque, por otra parte, confirman que algo se mueve entre los jóvenes, algo que cierto mundo intelectual no se esperaba y no está dispuesto a entender. Lo del “chiringuito eclesial” resulta hasta divertido. El chiringuito lleva abierto veinte siglos y cuarto, o sea que debe prestar algún servicio… y eso que han intentado desmantelarlo de muchas maneras, no sé si Silvia sabe algo de todo esto.

Pero lo más interesante es que la actriz dejó claro que no le molestaría que los jóvenes se abran a la espiritualidad, como dijo ella, a “la mística”. Y es que la espiritualidad no fastidia, más aún, está de moda, incluso resulta un punto “chic”. Lo que molesta es la pretensión cristiana, la confesión de la fe en Jesucristo muerto y resucitado, y todavía más, que esa confesión tenga un rostro en la historia. En la época de Jesús, como en el tiempo de los romanos, ser espiritual estaba bien visto, no era un problema. Ahora tampoco. Lo que verdaderamente coloca a cada uno en la encrucijada es toparse con Uno que dice ser la respuesta a nuestra exigencia de verdad, de justicia, de felicidad. Frente a ese, hay que tomar postura. Y ahí, no nos engañemos, empieza el drama.