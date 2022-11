Cuando la razón se vuelve sectarismo

Hace unos días, el economista francés Guy Sorman mostraba en un artículo publicado en ABC su ignorancia endémica, o peor aún, su prejuicio, respecto a la Iglesia católica. En él criticaba la supuesta ambigüedad del Papa Francisco respecto de la invasión rusa de Ucrania. De paso, aireaba el mantra de la tibieza de Pío XII frente al extermino de los judíos por parte del nazismo.

A Sorman no se le puede pedir que simpatice con la Iglesia. Lo que no se puede admitir, en un ilustrado como él, es que no maneje los datos ni los documentos que están al alcance de cualquiera, y que pretenda hacer pasar su malcontento por racionalidad incontestable