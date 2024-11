El cristianismo sabe hablar al mundo de hoy

Massimo Cacciari ha sido alcalde de Venecia, miembro del PD, el partido de la izquierda italiana, es filósofo y escritor, y ateo declarado, pero a veces parece entender mejor el cristianismo que muchos cristianos. Acaba de publicar un ensayo en el que, a raíz de la contemplación de la "Madonna del Parto" de Piero della Francesca, afirma que la Virgen

es un gran símbolo de la civilización europea y occidental, una figura misericordiosa que, a través del arte cristiano, comunica la conciencia de la realidad, pero también una profunda compasión: María, en su dolor de madre, da testimonio de una consciente y dolorosa "conciencia de su propio destino".

Cacciari reitera en una entrevista que no es creyente, para afirmar a continuación que "el dogma de la encarnación, que está en el centro de nuestra civilización, indica precisamente esto: que el Ser es divino". Sostiene que la fe cristiana es una apelación a nuestra libertad, porque ser libre significa amar, perdonar, dar y no ser nunca esclavo de las propias luchas y debilidades: por eso el cristianismo sabe todavía hablar al mundo de hoy. Este filósofo y político subraya que el suyo no es el discurso de un creyente, sino el de una persona que razona. La fe cristiana entra en el mundo precisamente mediante la libertad, el afecto y la razón, cualidades que Cacciari encuentra encarnadas perfectamente en Nuestra Señora. Esta mujer le dice a nuestro mundo desordenado que no puede haber una verdadera convivencia sin misericordia. Es paradójico, y al tiempo esperanzador, escuchar a este exponente de la intelectualidad europea decir que “una Europa en la que ya no sabemos decir nada de Nuestra Señora – ni como creyentes ni como laicos – está destinada a extinguirse, con todo su significado cultural”.

Y nos lo tienen que decir él, un filósofo ateo: que el cristianismo sabe (¡y debe!) hablar al mundo de hoy. Pues hagámoslo: con el testimonio cotidiano, con la cultura, con la caridad en obra, con nuestra unidad.