Ni una palabra de ira

Ayer, en La Tarde de COPE, pudimos escuchar desde Gaza la voz del padre Gabriel Romanelli, que tras muchos meses ha podido regresar a su parroquia, la única de la Franja. “A pesar de haber perdido todo, mi gente no tiene bronca ni deseo de venganza, lo ponen todo en manos de Dios”. Me produce especial alegría que los oyentes de COPE hayan podido escuchar esta voz, no solo la de este gran sacerdote, sino, a través de él, de una de las comunidades católicas más vulnerables en este momento, en todo el planeta. "La iglesia tiene esa fuerza misteriosa de Cristo, aunque seamos poquitos se multiplica la fuerza, estamos ayudando a miles de personas, si sale bien podríamos ir a otros barrios", contó ayer a nuestro compañero Fernando de Haro.

Romanelli, que pertenece al Instituto del Verbo Encarnado, dijo que "la oración es nuestra arma secreta, solo Dios puede cambiar la voluntad de los corazones de quienes hacen daño". Lo dicen desde un lugar devastado tras meses de violencia, no puede ser una simple frase bonita o de circunstancias, es el corazón de la fe que late y bombea una esperanza invencible. Nos contó también que están organizando la vuelta de los chicos a clase: “es un sitio pequeño, decía, está la iglesia, un cementerio, aulas que ahora son las habitaciones de la gente donde viven 15 o 20 personas". Pero ellos vuelven a empezar, cada día.

El párroco de Gaza pudo regresar a su comunidad acompañado del patriarca de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, que celebró allí la misa de Pentecostés. El patriarca dijo a los cristianos de Gaza que, a pesar de su profundo cansancio, nunca ha escuchado de su boca una palabra de ira. Y concluyó pidiendo el Espíritu Santo descienda sobre aquella comunidad, “que nos dé la fuerza para vivir en estas circunstancias, no sólo para quedarnos y resistir, sino para ser el futuro de nuestros hijos aquí en Gaza”. Sí, de estas cosas tenemos que hablar, contar esta historia es parte de nuestra razón de ser como medio de comunicación.