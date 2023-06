¿Tienen que indemnizar las compañías aéreas si se produce alguna incidencia en el vuelo?

Ahora que llegan las vacaciones y muchas familias van a coger un avión es importante saber que los bebés menores de dos años no pagan billete de avión. Pero, ¿sabías que también tienen derecho a una indemnización si se retrasa el vuelo?

Lo lógico es pensar que, como no pagan el billete y tampoco tienen asiento asignado, no tienen derecho a una indemnización si hay algún tipo de retraso o cancelación en el vuelo. Pues no es así, tienen sus derechos.

Aquí tenemos un ejemplo: Un matrimonio que viajaba con su bebé en un vuelo entre Lisboa y Bilbao, que sufrió un retraso de más de cinco horas, decidieron poner una reclamación cuando tomaron tierra en España. La aerolínea solo pagó una parte sin contar con el bebé que no paga billete.

Pero ahora, un juzgado de Bilbao ha dicho lo contrario: el bebé también tiene derecho a una indemnización por el retraso de ese vuelo.

En el momento que la aerolínea obliga a identificar al bebé y a emitir una tarjeta de embarque, se le generan automáticamente una serie de derechos, explica en Mediodía COPE, el abogado de Erreklamatu, Jon Ortiz, "había una tarjeta de embarque con su nombre, había una reserva a su nombre y se habían pagado una serie de importes con su nombre. Eso le da derecho a que si sucede una serie de incidencias -como ha ocurrido-, se genere un derecho de indemnización".

Tener tarjeta de embarque y pagar las tasas aeroportuarias, unos 5 euros, convierten al bebé en un pasajero más, aunque no tenga un asiento asignado. El abogado Jon Ortiz insiste en que esto es importante a la hora de poner una reclamación.

"Si hay una obligación por parte de las aerolíneas a identificar a tu bebé, a que hagas una reserva, a que metas sus datos y a que emitan una tarjeta de embarque, luego cuando se generen unos derechos, en este caso, uno de esos derechos es también a cobrar la indemnización", explica el abogado.

No es la primera vez que pasa esto. El problema es que, al no haber una sentencia firme del Tribunal Europeo de Justicia, las aerolíneas intentan evitar este tipo de pagos y deja en las propias familias, la voluntad de abrir un proceso judicial, a veces lento, pero que en todos los casos acaba dándoles la razón.

"Una sentencia de un tribunal superior sí que supondría una obligación, ya existe una regulación que habla de retrasos, de cancelaciones, de negaciones de embarques consolidadas y, sin embargo, las compañías cuando ocurren esas incidencias, a veces, también se oponen a las indemnizaciones", recuerda Jon Ortiz.

Este abogado asegura en COPE, que la Justicia lo deja claro en su sentencia: los bebés de menos de dos años, aunque no paguen el billete ni tengan asiento asignado, tienen derecho a indemnización. Pero claro, hay que pensar si merece la pena meterse en un proceso judicial que nos puede salir más caro, además de llevarnos mucho más tiempo que la compensación que vas a recibir.









