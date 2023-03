¿Va a segur subiendo el precio de los huevos? Cada vez son más un alimento comparable a un artículo de lujo

Es un producto básico en nuestra cesta de la compra pero al ritmo que lleva podría ser considerado dentro de poco de lujo: hablamosdel huevo.

Este jueves hemos conocido los datos del IPC adelantado del mes de marzo. En el último mes, los precios bajaron hasta el 3,3 % (según la cifra provisional), por el descenso del precio de la energía o los combustibles. Sin embargo, en el último año el huevo se ha encarecido un 28 %. Es uno de uno de los alimentos que más ha subido en los últimos 12 meses junto el aceite (+34 %) la leche (+33 %) y el yogur o las patatas (+21 %).

¿Y cuáles son los factores que explican este incremento? Varias son las razones, pero vamos a comenzar por la que seguramente sea la que más peso tiene: el incremento de los costes de producción: ha subido el recibo de la luz que pagan las granjas, la gasolina que tienen que emplean los productores avícolas en su distribución, los piensos que comen las gallinas o el embalaje que utilizan, las hueveras, hechas en su mayoría de cartón. Y si sube el coste de producir para los propietarios de granjas, sube lógicamente el precio.

Según las cifras del Ministerio de Agricultura si el incremento de los precios en origen ronda de media el 63 %, los huevos se han encarecido un 98 %, pasando de 84 céntimos la docena a 1,66 euros. Y esto te repito son precios en origen.Que después en la estantería del supermercado no encuentras la docena a menos de 2 ,40 euros y de marca blanca.

El incremento de los costes de producción es una de las razones. Otra hay que buscarla en la gripe aviar. A causa de este virus se han sacrificado millones de gallinas en Europa, sobre todo en el Reino Unido, pero también en España, generando una escasez de ponedoras que se ha traducido en una falta de huevos.

Mar Fernández , directora de la Interprofesional del Huevo, cuenta en Mediodía COPE que como elhuevo, además, se paga más caro en Europa, provoca que muchos productores se decanten por la exportación en lugar de por su venta en España. Y esta es la tercera razón. Si hay menos oferta...sube el precio.

De todas formas si en algo están de acuerdo los expertos es que aunque hay menos oferta no vamos a ver escasez en las estanterías del supermercado.

El precio va a seguir subiendo

Pues los huevos no han alcanzado su techo, en cuanto al precio se refiere. Los productores avisan de que por estas tres razones, el precio del huevo seguirá subiendo y lo ha corroborado en Mediodía COPE,Itziar Amor, propietaria de una granja avícola en la Sierra de San Pedro, en Cáceres, "al ritmo que vamos van a seguir subiendo, los costes de producción no bajan, el precio del pienso se ha duplicado, los embalajes también y mucho tiempo así no se puede aguantar, así que el precio va a seguir subiendo", advierte.

En la granja de Itziar se recolectan unas 200 docenas de huevos al día, sus huevos han subido en el último año un 30 %, "desde que comenzó la guerra de Ucrania, lo que más nos afecta es la subida del pienso", porque los piensos han subido su precio un 300 %. Con un par, que así se llama la granja de Itziar, aún siendo una explotación pequeñita pagan al mes 9.000 euros en pienso o 1.500 euros en hueveras porque "el coste de fabricar la huevera también ha subido mucho por el precio del gas, y nos repercuten esa subida y eso que nosotros no usamos plástico, solo cartón, porque por el impuesto al plástico son más caras todavía", recalca.

Otra causa, el plástico por lo que el precio que pagamos el consumidor es aún mayor.

Y la subida del precio del huevo no termina con lo que vale el propio huevo. Derivados como las magdalenas tienen ahora un precio un 75% superior al de hace un año. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la mayonesa. Si a comienzos de 2022 pagábamos por un bote de marca conocida 99 céntimos un año más tarde nos cuesta un 1,75 euros, lo que es casi un 80 %. Y ya para otro día dejamos lo del precio de las Torrijas que hasta hacerlas en casa nos sale caro. Ya hay quien dice que en el supermercado se las encuentra a precio más alto que el marisco.

