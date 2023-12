Ricardo ha revivido con Pilar García Muñiz los quince minutos que pasó con el hombre armado en el taxi

Parecía un servicio más, pero podía haberse convertido en una gran tragedia. El pasado lunes, Ricardo recogió en un bar a un cliente. Se trataba de un hombre de unos 70 años que le pidió que le llevara a casa y que le esperara.

Cuando el hombre subió de nuevo al vehículo, 15 minutos después, llevaba dos escopetas en la mano y con ellas se subió de nuevo al taxi. Decía que la Policía le había retirado el coche porque estaba mal aparcado y quería vengarse.

Quería acabar con la vida de todos los policías que se encontrara a su paso, y no atendía a razones. Así se lo contaba a Ricardo, el taxista que estaba sentado a su lado conduciendo como podía el coche a la vez que intentaba tranquilizar a este hombre.

Ricardo no sabe aún muy bien cómo pudo grabarlo todo.

Y todo es lo que ocurrió el pasado lunes en Benalmádena y que así ha recordado el taxista en COPE.

Imagínate la situación de Ricardo, que en un acto de valor, y, al mismo tiempo, de inconsciencia, se puso a grabar a este hombre armado que tenía a pocos centímetros. Además, logró avisar de lo que estaba pasando a la central del Taxi. Y lo que podía haber sido una tragedia, afortunadamente, terminó bien, pero el susto no se lo quita nadie.

"Él no sabía lo que estaba haciendo"

"Me encuentro todavía en shock, no me lo creo, no lo asimilo", le dice Ricardo a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Haciendo memoria de lo que ocurría el lunes por la noche, Ricardo comienza a narrar que "le recojo en un bar y cuando yo lo recojo empieza a hablar de que se le han llevado el coche los policías y que quiere matar a todos los policías que se encuentre. Cuando llegamos a su casa me dice "espera aquí que ahora bajo" y me quedo en el coche con la mujer que está muy tranquila".

"En quince minutos, el hombre sale armado hasta los dientes y se sube ya con las armas", dice Ricardo.

Ricardo, pese a los nervios, consigue llamar a la central de Radio Taxi "y les dije que llevo un cliente armado hasta los dientes que dice que va a matar a policías", recuerda.

"Lo dije delante de él, ahora no sé cómo lo hice, y él no se inmutó", contesta Ricardo ante la insistencia de la comunicadora de COPE sobre si no tenía miedo. "En ese minuto, el corazón te late a mil porque no sabía qué podía pasar, lo único que se me ocurrió es hablar con la central y como tenemos GPS, ellos sabían por dónde iba", responde.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No estaba pendiente de mí"

"Lo grabé con mi móvil y él no sabía lo que estaba haciendo, no estaba pendiente de mí. Con 16 años que llevo en el taxi uno se saca un doctorado en psicología por el tipo de cliente que nos toca por la noche", justifica así esa tranquilidad que mantuvo en esos momentos."Trato de calmarme y no ponerme nervioso y calmarle a él, que reaccionara..., por ello le digo que piense en la familia, para intentar tocarle el corazón".

Desde la casa del hombre armado hasta la comisaria de la Policía Local de Benalmádena, "fueron unos 7 minutos y la actuación de la Policía fue muy rápida. Yo me tiré del coche, con el vehículo en marcha para que ellos pudieran actuar" narra Ricardo.

Dos días después, "pienso que arriesgué mucho, quise dar la vuelta y me dijo, como des la vuelta, tú también vas a cobrar y entonces dije, pues vamos para allá", concluye.