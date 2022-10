Rafael Riquelme, experto en la comercialización de gas y electricidad: "Tenemos que concienciarnos todos"

El Gobierno ha dado luz verde, este martes, al Plan de Contigencia de Ahorro Energético dentro de las medidas que en el global de la Unión Europea y como país se van a tomar para afrontar la crisis de suministro de gas y electricidad por la guerra en Ucrania. El objetivo es reducir el consumo de gas en un 6,4% y hasta un en un 10% el de electricidad, la mitad de forma obligatoria.

Un plan diseñado para una nueva etapa en el ámbito de la energía en la UE y acelerará un cambio de modelo energético basado en la las renovables, la electrificación de la economía, el ahorro y la eficiencia. Medidas que se sumarán a las que ya se aprobaron a principios de agosto para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, como la limitación de la temperatura a 27 grados en verano y 19 en invierno en comercios, cines, hoteles y edificios públicos; o el apagado de escaparates a las diez de la noche o el cierre automático de puertas.

En Mediodía COPE, Rafael Riquelme,ingeniero y experto en la comercialización de gas y electricidad ha subrayado la necesidad de que los consumidores, de que todos los ciudadanos estemos bien informados de los problemas que tenemos por delante y de las medidas para afrontarlos, si a eso se une la información del consumo de los vecinos puede ayudar a que los más gastosos reduzcan el consumo indiscriminado, "toda información que se dé a los usuarios es buena, puede servir que para que determinados consumidores que consumen mucho se den cuenta que sus vecinos no consumen tanto y que ellos no están haciendo las cosas bien".

Las medidas que adopte el Gobierno deben ser recomendaciones, afirma el experto en comercialización de productos energéticos, "lo que está claro es que recomendar es más agradable que prohibir; a la gente le falta conocimiento de qué electrodomésticos consumen más, la plancha gasta más que el microondas. Una casa de una familia necesita recomendaciones porque una empresa puede saber cómo ahorrar más, pero un hogar no tanto"

Rafael Riquelme no ve necesarias campañas para concienciar a la población como está haciendo el Gobierno alemán porque "la situación de España y Alemania son muy distintas; afortunadamente en España el suministro de energía y de gas está asegurado porque tenemos fuentes robustas, estables y muy diversificadas y en Alemania no ocurre eso, han tenido menos de doce meses para plantearse sustituir el suministro de gas de Rusia a terceros países y eso es muy muy complicado. Alemania puede no tener gas suficiente para su industria y eso va a ser muy perjudicial para su economía. Lo que tengo claro es que todo ahorro del consumo de gas de los consumidores alemanes facilitará que la economía alemana no se pare, pero eso será una incertidumbre que tendremos todo el invierno"

Hemos conocido que en septiembre se redujo el consumo de luz un 3 % con las medidas adoptadas hasta ahor, pero hay que llegar a un 5%, ¿cómo se puede conseguir? "Tiene que haber mayor concienciación porque hay mucho que se puede hacer en las administraciones públicas, pero también en los hogares y en las empresas privadas porque, por ejemplo, no es normal que en muchas empresas en verano lo trabajadores pasen frío. Hay que subir la temperatura, hay que concienciarnos todos".