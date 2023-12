¿Qué harías si te encuentras a un grupo de chicos abusando de una chica en el parque?

No es un ejercicio de imaginación, es una situación a la que nos podríamos enfrentar de forma accidental. Estás en un parque y ves a un grupo de chicos que se ponen a insultar, a acosar y a gritar a una chica.

Estás siendo testigo de una agresión. ¿Qué haces? ¿intervienes? ¿Llamas a la Policía? o... ¿pasas de largo?

Este es el dilema que los alumnos de 4º de la ESO del Instituto Fernando Zóbel de Cuenca plantearon sin saberlo a los vecinos de la ciudad de las Casas Colgadas mediante un experimento.

En un parque simularon la agresión verbal de varios alumnos a una compañera para conocer cómo reaccionaría la gente que pasara cerca de lo que podríamos llamar "el escenario de una agresión". En grupo se pusieron a gritar, a amenazar e insultar a una chica mientras la gente pasaba por allí.

Solo una mujer, de toda la gente que pasaba por allí, solo una persona, se paró.

"Yo me he metido porque mi corazón me lo ha dictado. Meteté a ver si le van a hacer algo", decía después, al enterarse de que era una agresión ficticia.

Solo esta mujer, anónima, porque prefirió no dar su nombre, se acercó para ayudar a la agredida y afear la conducta a los agresores. Solo ella se acercó. El resto de la gente o pasaba de largo o se queda mirando, pero no decía nada. Hubo incluso quien se puso a grabar la escena con su teléfono móvil.





Como no va conmigo, no me meto

Este experimento social nació de la idea de Ana Belén Molina, la profesora de Artes Escénicas, Danza y Folclore que propuso a sus alumnos de 15 años este experimento con el objetivo de concienciarlos sobre lo que implica la violencia machista.

¿Qué esperaba demostrar a sus alumnos? Pues desgraciadamente lo que pudieron comprobar "porque lo intuíamos, no es un hecho aislado suele suceder en el entorno en el que nos movemos. No sé debido a qué, pero intentamos ignorar o no prestar atención a lo que sucede cuando nos encontramos en estas situaciones, más o menos lo intuíamos", confesaba a Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE, la profesora.

La gente pasaba o miraba, pero no intervenía para defender a la chica agredida, es más hubo quien grabó la escena con el móvil, "increíble, pero fue así".

Así hasta que la persona anónima "colgó el teléfono, que iba hablando por el móvil e intervino", recuerda la profesora que lamenta que la gente no intervenga, que se minimice una situación así porque ocurre entre chavales, quizás le restamos importancia porque "tememos que nos involucre, que salgamos agredidos, como que conmigo no va, un poco todo. Es la circunstancia de la sociedad..., como conmigo no va, como no me afecta no me meto. Esa es la dinámica de la sociedad, como a mí no me implica no me meto".

"No podemos ser tan pasotas"

El objetivo era, "al ser alumnos de Artes Escénicas, hacer una pequeña prueba en la calle y experimentar la reacción de la ciudadanía ante la celebración del 25 de noviembre", Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra en todo el mundo.

Paula Tercero es una de las alumnas que participó en el experimento, es más, interpretaba a la chica agredida, "lo asumí sin problemas porque me gustaba actuar y ver cómo se reflejaba en la sociedad", le cuenta a Pilar García Muñiz.

Paula sintió pena al ver que solo una mujer se paró y los demás pasaran "pena de que esta sociedad no haga nada y no se paren cuando hay una pelea hacia una mujer o hacia un hombre" a la vez que se muestra "muy agradecida a la señora que se paró porque como me dijo no le gustaba que agredieran a una mujer o a un hombre".

¿Pensabas que iba a ser así la reacción, que iban a pasar de largo? "Sí, se veía venir, la mayoría o pasa por miedo o por no querer meterse y es muy raro que se meta alguien", confiesa.

¿Ha cambiado algo tu manera de pensar desde este experimento y la de tus compañeros? "Sí, ahora creemos que no debemos ser tan pasotas y que cuando veamos algo así intervenir o intentar hacer algo y ayudar a la persona que es agredida", porque no podemos mirar hacia otro lado ante esta lacra social.