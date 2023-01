¿Qué está pasando con el consumo de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes? Análisis en Mediodía COPE

El consumo de vapeadores, se ha duplicado en los últimos 7 años, según la última encuesta Edades. Alcanza ya al 12,1% de la población entre los 15 y los 64 años, con especial incidencia 15 a 24 años: dos de cada 10 lo han consumido alguna vez. Los expertos advierten que el vapeo tiene riesgos para la salud, y lejos de ayudad a dejar de fumar, es la puerta de entrada al consumo de tabaco.

Hay 284.000 nuevos fumadores, un uno por ciento más que hace dos años, según la encuesta bienal que sobre alcohol y drogas hace el Plan Nacional sobre Drogas:4 de cada 10 españoles han fumado alguna vez, el 33,1% a diario en los últimos 30 días. De hecho la venta de tabaco se ha incrementado el año pasado el 4%, hasta las 2.182,5 millones de cajetillas, aunque seguimos un 2,69% menos que antes de la pandemia. Pero no es un incremento que preocupe demasiado a los expertos que miran más hacia la subida exponencial del uso de cigarrillos electrónicos, sobre todo entre los más jóvenes.

Dañinos para la salud

Nacieron con una publicidad que en 2.013 les consideraba buenos para dejar de fumar, una alternativa supuestamente no nociva para la salud que te apartaba del tabaco tradicional. Sin embargo enseguida surgieron estudios que determinaba que no estaba probado científicamente este hecho y que además no son para nada inocuos para la salud. El doctor Carlos Rábade, coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, advierte que la experiencia les ha demostrado que el cigarrillo electrónico consta de líquidos como propilenglicol, glicerina y nicotina que generan “daño respiratorio y exacerban enfermedades respiratorias que pueden producir un deterioro de la función pulmonar. También hay estudios que argumentan que el humo del vapeo puede también aumentar el riesgo cardiovascular”.

No son inocuos para la salud y conllevan un riesgo asociado: son la puerta de entrada al tabaquismo para los más jóvenes, los más proclives a utilizarlo: el 18,8% de los jóvenes de 15 a 29 años lo han utilizado alguna vez. 3 de cada 4 lo consumen con nicotina, un tercio sin nicotina y el 3,2% con cannabis.

Adictivos

Y da lo mismo que se consuman con o sin nicotina. El doctor Rábade nos cuenta que “no solo es el componente de la nicotina, es la conducta de vapear que también normaliza la conducta de fumar, y favorece que el vapeador se pase al tabaco. Es más, los cigarrillos electrónicos sin nicotina contienen otros componentes que también pueden afectar a las vías respiratorias”

La evidencia científica “los datos que tenemos sobre todo en Estados Unidos-asegura-nos indican que el consumo de estos vapeadores, lejos de ayudar a dejar de fumar, son una forma de entrar en el consumo de tabaco. Desgraciadamente el gran problema que tenemos en nuestro país es la facilidad con la que los adolescentes acceden a estos dispositivos. Nosotros desde Separ llevamos tiempo reclamando la equiparación de este tipo de dispositivos con el tabaco tradicional, porque no son inocuos y son una puerta de entrada al tabaco tradicional” .

Reclaman que la ley los equipare a los cigarrillos tradicionales. “Son un problema de salud pública, y dentro de unos años pueden hacer que el consumo no se reduzca”.

El doctor Rábade se teme que en el aumento de fumadores pueda haber influído ese crecimiento de fumadores en el último año.

La puerta de entrada al tabaquismo

A pesar de las advertencias científicas, la encuesta EDADES señala que 3 de cada 4 “vaperadores” aseguran que lo hacen para dejar de fumar tabaco. Y “realmente lo que se está produciendo es un consumo dual” asegura Raquel Gamero técnico de proyectos de la Fundación FAD Juventud, “el consumo de cigarrilos de cajetilla y de cigarros electronicos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Gamero señala que en edades tempranas tiene “la industria los hace más atractivos, más accesibles, les ponen sabores colores, y ahora, además, están muy de moda entre los jóvenes los cigarrillos electrónicos desechables, no recargables que se escapan de la legislación, y son el reclamo perfecto para que los adolescentes se inicien en este consumo”. Utilizarlo como ritual de ocio, el gesto “es una puerta abierta a otro tipo de consumos”, asegura.

A FAD Juventud le preocupa que el consumo de tabaco no baje, pero están muy preocupados por el repunte de los cigarrillos electrónicos. “hay una legislación que debe ser conocida por la población general-nos explica la técnico- pero como los productos están avanzando, porque hay productos nuevos que se escapan a la ley”.

Es muy importante “que las familias estén informadas de lo que dice la ley y de lo que contienen porque les llamamos vapeadores pero no contienen vapor de agua. Fíjate, el ESTUDES del año pasado nos decía que un 30% de las familias permitían que sus hijos e hijas utilizaran en cigarrillo eléctrónico”.