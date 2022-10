El profesor José Ramón Gonzálvez pide "ser precavidos y planificar gastos" en 'Mediodía COPE'

Con los precios todavía muy altos, con el IPC en el 7,3 % y con el crecimiento de la economía desacelerando, el PIB frenó su crecimiento en el tercer trimestre al 0,2% y moderó su tasa interanual al 3,8 % según los datos de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). La situación es más bien complicada. Nos acercamos a un escenario de recesión y estanflación.

En Mediodía COPE, el profesor del IEBS Digital School José Ramón Gonzálvez incidía en que hay "un dato que con la EPA de ayer asusta, que la creación de empleo viene del sector público. Si las empresas no crean empleo, no están creciendo se traduce en la bajada del nivel de crecimiento del PIB que solo ha alcanzado un 0,2. En este escenario es preocupante. ¿Cuál va a ser la evolución? Lógicamente se prevé una recesión técnica si se sigue esta destrucción de empleo privada y la bajada de la inflación viene motivada porque por el buen tiempo no estamos usando calefacción, electricidad y el gas también ha bajado. Hay que esperar un mes más para ver si esta inflación continua bajando porque las medidas del BCE no están haciendo efecto porque la subida de los tipos de interés son muy recientes, son de ayer".

¿Podemos augurar que la autoridad monetaria europea va a seguir subiendo el precio del dinero? "Ha dicho que va a ser precavida, que va a ir mes a mes, pero yo sí que hablaría de situar el tipo de interés del mercado en el 3 % y eso quizás nos anuncie de nuevas previsiones que van a adelantar los sectores privados para este descuento de este tipo de interés y sí va a haber una subida. Además, hay otro factor, el diferencial del tipo de interés que mantenemos con EE.UU., pues los niveles de inversión se van a otros países no se quedan en el nuestro porque tienen intereses más altos. Hay que corregirlo de alguna manera, pero una unidad de corrección peligrosa, hay que ir milímetro a milímetro para que no se atasque la economía", explica el profesor Gonzálvez.

¿Cuándo recuperaremos el crecimiento deseado y qué debemos hacer?

Pese a ser una pregunta difícil de contestar, el profesor Gonzálvez se atreve a dar estas recomendaciones: "ante todo ser precavidos, mucha planificación del gasto, esta es la mejor lección, soy empresario y llevo todo manejado con cuentas y qué va a venir, qué voy a gastar, esa el mejor manera revisión del gasto por si estamos haciendo un gasto innecesario. Posiblemente, vamos a seguir en este escenario un tiempo más. También tenemos un escenario, el año que viene, de revisión de impuestos al alza con lo cual eso va a retraer a las empresas que vayan bien, les conviene no ir tan bien para no pagar tantos impuestos, entonces, desde luego, hablaremos de un 2024 para recuperar una cierta tranquilidad".