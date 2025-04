Pilar Cisneros, junto a los fieles que han podido entrar en San Pedro para despedirse de Francisco: "Ha sido impactante"

Los comunicadores de COPE están siendo testigos de los momentos históricos que está viviendo la Iglesia católica desde el pasado lunes cuando fallecía a los 88 años el Papa Francisco.

De hecho, se encuentran en Roma desde Ángel Expósito, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz y los copresentadores de Mediodía COPE, Pilar Cisneros y Jorge Bustos, para contar a la audiencia de COPE el minuto a minuto que se está viviendo en la Ciudad Eterna.

Desde este miércoles y hasta el próximo viernes, miles de fieles llegados de todo el mundo, muchos de ellos desde España, van a poder dar su último adiós al que durante 13 años ha dirigido los designios espirituales de más de 1.600 millones de católicos en todo el mundo, en la Basílica de San Pedro. Delante de su Baldaquino ha quedado instalada esta mañana la capilla ardiente del Papa Francisco tras la ceremonia del traslado desde la Casa Santa Marta.

Capilla ardiente que se abría para que miles de personas puedan despedirse. Testigo de ello ha sido Pilar Cisneros.

Ana, estudiante de erasmus en roma: "Ha sido impactante"

Uno de los testigos, que ha vivido en una posición privilegiada en el interior de San Pedro, la ceremonia del traslado de los restos mortales del Papa Francisco ha sido la corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, Eva Fernández, que no solo nos ha narrado lo que ha ocurrido en el interior de uno de los centros más importantes de la cristiandad, también ha compartido con todos las sensaciones y sentimientos que ha experimentado.

Tras los actos y la liturgia se abrían al público las puertas de San Pedro. Y una de las primeras personas que ha podido entrar a despedirse de Francisco ha sido Ana, madrileña, estudiante de Erasmus en Roma que le ha contado a Pilar Cisneros la emoción al ver el féretro del Papa.

"Ha sido bastante impactante. Sabíamos que iban a traer el cuerpo del Papa Francisco y entonces hemos madrugado bastante. Llegué a las 9.00 de la mañana y había mucha gente, pero gracias a Dios hemos podido posicionarnos de los primeros en la cola y hemos entrado. Y bueno, bastante impactante. Estaba un silencio sepulcral dentro que impresiona mucho, sobrecoge", relata Ana y pone los pelos de punta.

¿Qué tiene sentido en ese momento? "Sobre todo el impacto, también los nervios de estar viviendo un momento tan histórico. Verlo ahí ha sido algo muy sobrecogedor. Hace unos meses vine a una audiencia papal y verle en persona y pasar justo muy cerca de mí y ahora verle así ha sido un momento bastante fuerte", testimonia.

¿Te dio tiempo a rezar, le has dicho algo? "Claro, me da mucha pena porque me parecía un Papa bastante bueno. He pedido por mi familia, he aprovechado. Y luego me he quedado a la Misa que han dado a las 12, que ha sido bastante bonita".

¿Cómo vas a recordar al Papa? "Con mucho cariño porque, sobre todo, era un Papa muy cercano con el pueblo, los jóvenes y también el hecho de haberle tenido tan cerca", concluye.