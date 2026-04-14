"Las pensiones se están financiando, no por los excedentes, sino con más impuestos, es decir, no se destinan para corregir desequilibrios del sistema"

El Gobierno ha vuelto a inyectar dinero en la hucha de las pensiones, situándola en su nivel más alto de la última década gracias a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Sin embargo, esta aparente buena noticia contrasta con el alarmante aumento de la deuda total de la Seguridad Social, que ya alcanza los 136.000 millones de euros. Esta paradoja ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, durante las Clases de Economía con la experta y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja.

¿Para qué sirve realmente la hucha?

Oficialmente conocido como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, este mecanismo se diseñó originalmente para acumular los excedentes del sistema en épocas de bonanza. El objetivo era claro: garantizar el pago de las pensiones en momentos en que los ingresos por cotizaciones no fueran suficientes para cubrir los gastos, utilizando el superávit acumulado.

No está destinado para corregir los desequilibrios estructurales del sistema"

Alamy Stock Photo Una jubilada en un balcón en Málaga

La situación actual, sin embargo, es muy diferente. El sistema presenta un importante déficit de financiación. Como ha explicado García de la Granja, el año pasado "hemos tenido que prestar de los fondos del Estado 50.000 millones de euros para pagar las pensiones". Esto plantea una pregunta fundamental sobre la utilidad actual del fondo, sobre todo teniendo en cuenta la previsión de gasto en pensiones para este año.

Un nuevo modelo de financiación

Se está financiando no por los excedentes, sino con más impuestos"

La experta económica ha señalado que se ha cambiado por completo el propósito de la hucha. "Ahora mismo se está financiando, no por los excedentes, porque no hay bonanza, sino con más impuestos, es decir, con subida de impuestos y por impuestos más altos". Esta nueva vía de ingresos, que sale directamente del bolsillo de los contribuyentes, plantea dudas sobre su verdadera finalidad.

(EPA) EFE Dos jubilados disfrutan del buen tiempo en la playa de El Zapillo en Almería

Según ha concluido García de la Granja, este dinero "no está destinado para corregir los desequilibrios estructurales del sistema, que es el verdadero problema". Por tanto, la estrategia actual no soluciona la raíz de la insostenibilidad del modelo, una cuestión que genera incertidumbre en temas complejos como la jubilación anticipada o los complementos para superar la pensión máxima.