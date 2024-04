Patricia Rosety detalla la decisión del CGPJ de reforzar los juzgados de Barbate

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este jueves en una reunión celebrada en Cádiz un refuerzo de los juzgados de Barbate, con la adscripción de una jueza, para agilizar las causas que instruye, como el asesinato de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha el pasado 9 de febrero.



El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha explicado que el órgano de gobierno de jueces y magistrados se ha desplazado hoy a Cádiz para "escuchar" a los jueces de Cádiz y Huelva que trabajan en la zona y "tratar de ayudar" a afrontar el problema del narcotráfico en esta zona, un problema que hace que los juzgados de estas provincias tengan una carga de trabajo que "supera la media exigible".





Necesidad de reformar el CGPJ

El presidente del CGPJ ha aprovechado para reclamar la renovación de este órgano como "fórmula inmediata y necesaria" también para pilotar iniciativas de la lucha judicial contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar: "Tiene que ser un nuevo Consejo, con una visión de futuro y no nosotros que estamos en una situación de absoluta interinidad", ha dicho.



El informe de la situación de los juzgados indica que la carga de trabajo global (civil y penal) supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ. Su carga media global fue de un 139 % en 2022 y de un 134,2 % en 2023.



Su rendimiento general también supera la media: fue de un 174 % en 2022 y de un 172,6 % en 2023.



El número de causas pendientes también supera la media nacional (en lo civil de 945,5 asuntos cuando la media nacional es de 765,4 y en lo penal, con de 774,4 casos pendientes, duplicando la media nacional de 374,2).



"Esto no es consecuencia de la falta de dedicación o escaso rendimiento, que vistas las cifras anteriores es elevado", señala el CGPJ.



El informe propone, entre otras medidas, crear una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, la número 9, con sede en Algeciras y especializada en el orden penal.



Con esta iniciativa trata de responder a la saturación de la Sección Séptima de la Audiencia de Cádiz, la que tiene sede en Algeciras, y a la que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales.



El informe insiste en que la complejidad de las investigaciones sobre delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales y el hecho de que sean procedimientos con un elevado número de investigados y testigos hace necesarios más medios materiales y humanos y un aumento de la coordinación de los jueces con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Preguntado sobre la posible necesidad del endurecimiento de las penas por este tipo de delitos, el presidente del CGPJ, ha subrayado que esa medida "no es suficiente en ningún caso" y que, en su opinión "la eficacia preventiva" es mejor que la represiva.



"Yo soy catedrático de derecho civil, el tema del endurecimiento de las penas lo tengo que dejar en manos de quienes conocen la materia", ha apuntado para indicar que si los expertos determinan que endurecer las penas es eficaz, "que se haga".