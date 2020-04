Un padre madrileño, multado por acompañar a su hijo en patinete eléctrico

Hoy es el segundo día de salida de los niños a la calle después de haber estado 45 días en casa. Ayer los padres pudieron acompañar a sus hijos y aunque una mayoría cumplieron las normas, en algunos casos, fueron un tanto imprudentes por no guardar, por ejemplo, la distancia de seguridad.Pero a pesar de estas excepciones, la mayoría de los padres disfrutaron de ese paseo del día de ayer.



En general, los padres sabían las condiciones que debían cumplir: una hora de paseo, un adulto acompañando y mantener la distancia de seguridad. Respecto a lo que podían sacar los niños de casa, el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias lo dejó claro el jueves pasado. Explicó que podían salir con un juguete, la bicicleta o el monopatín; así que ayer muchos padres, con esta información en la cabeza, salieron de casa con bicicletas y patinetes.



Es el caso de Ángel, un padre madrileño a quien la policía multó con 90 euros por montarse en un patinete eléctrico que había sacado para acompañar a su hijo, que iba en bicicleta.



A escasos 200 metros de su casa, un policía le informó de que procedían a multarle porque no estaba permitido que fuera en monopatín. “Le pregunté que yo no lo había visto en el Boletín Oficial del Estado y que ellos debían indicarme dónde estaba y no fueron capaces de decirme nada” ha explicado en Mediodía COPE este padre.



Ángel va a recurrir la multa porque finalmente no le han multado por incumplir las condiciones en el paseo del estado de alarma, sino por circular con monopatín por la calzada, algo que, según explica este padre, no tiene sentido porque en la norma de circulación se especifica que los monopatines eléctricos deben circular por ella.