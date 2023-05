Un olivarero de Jaén da en 'Mediodía COPE' la solución a la persistente sequía

Las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias están llevando a la ruina a los agricultores de nuestro país. Hoy hemos conocido que la capacidad de nuestros embalses se sitúa de media por debajo del 50 % de su capacidad y esto en plena primavera.

En Aragón, Extremadura o Andalucía ya se da por perdida toda la cosecha de cereal. Y están en riesgo otros muchos cultivos. Hace dos semanas hablábamos en Mediodía COPE con tres pequeños productores que tienen cereales, vides y olivos y nos decían que si no llovía en 15 días perderían sus cosechas.

Desde entonces apenas ha llovido así que vamos a comprobar cómo están las tierras de uno de esos tres olivareros. "En ningún momento podría pensar que la cosa iba a estar peor, que tuviéramos un mes de abril en el que no lloviera nada, por lo cual, la situación está mucho peor", nos dice Juan Luis Ávila, olivarero de Jaen que asegura que este año es el peor, en cuanto a sequía, de sus cuatro década como agricultor.

"Este año no ha llovido nada en toda la primavera, no corre peligro solo la cosecha, corre peligro el olivar", dice Juan Luis que descarta que se pueda salvar la temporada, "si no tenemos fruto ahora, porque el fruto se ha quemado todo por las altas temperaturas, da igual lo que ocurra en septiembre".

Para Juan Luis, que recurre a un simil futbolístico para contar la pésima situación a la que se enfrenta, hay una solución, pero hay que aplicarla. "El partido se jugaba ahora en estos meses y el partido ya ha pasado. Si se salva algo será una producción muy pequeña. Tengo menos producción que el año pasado que ya se me redujo un 70 %. En el olivar no conocemos una situación como la que estamos viviendo y que se podría haber solucionado porque se pierde mucha agua los años que llueve y se deja poca agua embalsada para años como este".

La falta de agua que estamos sufriendo afecta ya al 60 % del campo español, según la COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Y, en el caso del cereal se ha perdido toda la cosecha en la mayor parte de nuestro país.