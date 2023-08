Obaida Sharar de fiscal en Kabul a refugiada en España por la persecución de los talibanes

El 15 de agosto de 2021, uno de los portavoces de los talibanes anunciaba que habían recuperado el poder en Afganistán y Kabul, caía en sus manos después de 20 años de guerra.

Los días que siguieron a este asalto vimos la retirada caótica de los estadounidenses y los aliados del país. Pero, sobre todo, vimos el miedo de los afganos que ya había sufrido bajo el régimen de los talibanes décadas atrás.

Aquellos días se inició un gran éxodo de afganos que temían por su vida bajo los nuevos gobernantes del país. El número de ciudadanos del país que solicitaron asilo se duplicó con creces. De hecho, la evacuación de miles de civiles se convirtió en la prioridad de las potencias internacionales.

Dos años después, la situación en Afganistán continua inestable. 19.000.000 de personas no tienen acceso a los servicios sanitarios. Más de 6.000.000 de personas no pueden acceder al agua potable. El 64 % de los hogares son incapaces de cumplir sus necesidades básicas. Y, a estos aterradores datos, se le suma uno más: 8.000.000 de mujeres han perdido sus derechos.

El régimen ha instaurado una serie de normas restrictivas para todos, pero principalmente para las mujeres. En estos dos años se han promulgado más de 70 edictos con numerosas restricciones para las mujeres como no poder trabajar si no van acompañadas por un hombre o el no poder acceder a la educación.

En un país así, personas como Obaida Sharar, que fue fiscal en Kabul, no tienen cabida. Obaida y su familia tuvieron que salir huyendo, entre otros motivos porque como fiscal metió en la cárcel a muchos talibanes.

El 15 de agosto de 2021 fue un mal día para todos

Obaida, estaba en Kabul ese 15 de agosto de 2021 y lo recuerda como ha contado en Mediodía COPE como "un mal tiempo para todos, solo había pasado un mes desde que había comenzado mi trabajo como jefe fiscal. La noche anterior escuchamos que los presos se amotinaron y empezamos a plantearnos marchamos fuera".

Obaida relata como aquel 15 de agosto "fui la única que fui a trabajar en mi oficina, estando allí me llamó mi esposo y me dijo que los talibanes habían entrado en Kabul. Me fui a mi coche y vi a toda la gente corriendo ysentí que era el día del final. Las calles estaban cerradas".

¿Cómo se pasa de ser fiscal y perseguir a delincuentes a ser perseguida por el nuevo régimen? "Fui fiscal durante cinco años. En esos cinco años luche contra talibanes también y ese 15 de agosto, los presos talibanes fueron liberados no solo en Kabul, sino también en todo Afganistán, no era un país seguro".

"Salamanca es muy bonita y la gente muy buena"



Obaida y su familia llegaron a España hace siete meses desde Paquistán, a donde escaparon en primer lugar. Desde Paquistán y "durante un año estuvimos protestando contra los talibanes, una de mis cuñadas fue encarcelada y otro de mis cuñados resultó herido".

La fiscal acaba de ser mamá y su familia está toda bien, "nos decían que España no era buena para refugiados porque no hay trabajo y las ayudas son pocas, pero yo quería venir a España y estoy feliz porque vivo en Salamanca, una ciudad muy bonita con muy buena gente y muy amable. Y durante mi parto, los médicos fueron muy amables y cariñosos. No podremos olvidar cómo han sido con nosotros".

Ahora tienen residencia legal para cinco años y "tenemos previsión de trabajo. Vamos a estudiar español para encontrar trabajo y vivir aquí", pero no descarta volver a Afganistán si algún día los talibanes son expulsados del poder.