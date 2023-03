La necesaria modestia en política

Me ha inquietado, más que sorprendido, que durante el debate de la fallida moción de censura de esta semana varios portavoces de partidos de izquierda hayan vinculado el triunfo de su propuesta política a la felicidad de la gente. No me refiero ahora a la mayor o menor conformidad que uno pueda tener con dicha propuesta, sino al hecho de generar la expectativa de que la felicidad de cualquiera pueda depender del triunfo de un programa político. Esta es una pretensión que a mí me enciende las alarmas y, por cierto, puede venir de la izquierda o de la derecha, e incluso de una pretendida identificación con el humanismo cristiano.