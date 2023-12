En Mediodía COPE, el testimonio de españoles que viven cerca del volcán Grindavik

Aunque la tierra llevaba tiempo temblando en Islandia, ha sido esta pasada noche cuando el volcán de Grindavik ha entrado en erupción.

Desde noviembre llevaban registrándose pequeños terremotos en la zona que, de hecho, obligó a evacuar hace unas semanas a más de 4.000 personas que vivían en la zona, pero fue ayer cuando se intensificaron los temblores.

Pasaban las 22:00 de la noche cuando una gran grieta se abrió y la tierra comenzó a escupir lava.





Jaizkibel Roa se enteró por la llamada de un familiar de que el cielo parecía fuego. Así lo contaba en un vídeo, minutos más tarde de que comenzase la erupción, cómo estaban viviendo él y su familia, el rugir de un volcán nada más despertarse.

Este vitoriano de 32 años, casado y con dos hijos, se mudó a Narvik hace cinco años. Para él la fuerza que ha tenido este volcán es algo inédito, pero nos cuenta que allí también están impactados.

"La gente de por aquí comentan que nunca habían visto un volcán tan grande. Es que las imágenes impresionan mucho", dice.

"Ha sido el mejor regalo de Navidad", dicen las autoridades

Si ves las imágenes en nuestra web, en COPE.es uno se da cuenta de que este volcán no se parece al que todos recordamos de La Palma. No parece una montaña escupiendo fuego. Sería más bien como un gran lago de fuego que se traga directamente la nieve que hasta hace unas horas cubría la superficie.

Por eso es visible a kilómetros de distancia. La capital, Reikiavik está a 40 kilómetros de la erupción y allí también puede verse. En esta ciudad vive Joaquín Linares, otro español que lleva desde el año 2006 en Islandia.

"Estamos a 50 kilómetros en coche y se ve o bien el cielo anaranjado y se ve la columna de lava. Ha pasado cuatro veces en los últimos años y se estaba esperando, Lo que no se sabía es cuándo iba a ser, pero se esperaba. Lo bueno es que la lava está fluyendo hacia el norte que no va a afectar a las casa ni a la plantanción, a la central geotermal", le ha contado a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Las imágenes impresionan a todo el mundo, Joaquín ha tenido que tranquilizar a familiares y amigos "he recibido muchos whatsapp de amigos, familia, y las autoridades dicen que no hay problemas porque se ha producido de la mejor manera posible y por eso aseguran que no hay mejor regalo de Navidad que podíamos recibir".

Además puede funcionar el aeropuerto "y si dura más tiempo podrán venir visitantes para ver el volcán" afirma Joaquín que tiene una agencia de viajes en la capital islandesa y aunque esta seama para siempre para que sus trabajadores puedan ir a casa por Navidad, "ya estamos recibiendo consultas para después del 26".

La erupción podría durar entre una semana y diez días

El ministro de Infraestructura de Islandia y expertos geofísicos del país, consideran que por el momento ha habido "suerte" con el punto concreto en el que se ha producido la erupción en una grieta volcánica en la península de Reykjanes.



"Creo que es muy difícil decir nada cuando está la naturaleza de por medio, pero tal y como parece estar concluyendo esta mañana, parece que hemos tenido bastante suerte con la localización y desarrollo y esperamos que se mantenga así", ha dicho el ministro de Infraestructura, Sigurður Ingi Jóhannsson.



Tras sobrevolar el emplazamiento, los geofísicos consideran que la grieta, de unos cuatro kilómetros de largo en su momento álgido, está alineada con el antiguo cráter del volcán Fagradalsfjall y se encuentra en "el mejor lugar" de cara a una erupción, es una localización "relativamente afortunada" ya que la lava no está fluyendo hacia ninguna infraestructura.



Si todo se desarrolla conforme a lo previsto, la erupción podría durar entre una semana y diez días.