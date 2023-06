En Mediodía COPE escuchamos los testimonios de los primeros peregrinos en volver a abrazar al Apóstol

Desde este 14 de junio, en Santiago se recupera una de las tradiciones más importantes de la ciudad y de Galicia. Han estado suspendidos tres años y tres meses, pero este miércoles se recuperan los abrazos al Apóstol en la Catedral de Santiago.

Se suspendieron el 9 de marzo de 2020 cuando el coronavirus estaba ya muy extendido en Italia y, en España, se daban los primeros casos. Unos días después, tuvimos que confinarnos todos en casa.

Para los peregrinos, el no poder abrazar al Apóstol después de los largos días de camino, era, en cierta medida, decepcionante. Por eso cuando esta mañana han podido dar el esperado abrazo a Santiago, la emoción les ha invadido, como han contado a Patricia Iglesias, redactora de COPE Santiago de Compostela.

Había que verles la cara y escucharles. Gloria, ha sido una de las primeras peregrinas en poder cumplir la tradición, “tenemos suerte porque hemos podido abrazarlo, muy bonito y te vas en paz”, decía a los micrófonos de la Cadena COPE.

Lorena, otra peregrina no tenía ni idea de que podría abrazar al Apóstol por lo que la emoción ha sido doble, "no lo sabíamos y nos has dado mucha emoción, es la forma de terminar perfecta", decía a la compañera de COPE Santiago.

Novedades para poder abrazar al Apóstol Santiago

También hay novedades para poder acceder a dar el abrazo al Apóstol, "desde ahora, para poder llegar al Apóstol se accede desde la fachada norte, la fachada de la Azabachería. Se entra por esta puerta, se le da el abrazo y se sale por la plaza de A Quintana".

Alrededor de 300.000 personas abrazan al Apóstol cada año, se cree que esta año se va a superar esta cifra por ello entre las nuevas normas no se podrán hacer fotos para no hacer la espera de las demás personas que están en la cola y hacer su espera interminable.

¿Por qué se abraza al Apóstol?

Este gesto se produjo por primera vez en el siglo XIII, al finalizarse las obras de la catedral y surgió por el afán de sentir la cercanía física de Santiago después del esfuerzo de la peregrinación. Existen leyendas que hablan de que la figura del Apóstol estaría hecha de una piedra especialmente energética.

El abrazo es símbolo de la acogida del Apóstol, que da la bienvenida a su "casa" y son muchos los que durante su abrazo aprovechan para pedir un deseo que esperan que se haga realidad gracias a la intervención del discípulo de Cristo. Este rito no ha variado desde que se inició, en el año 1211, cuando se colocó la escultura en el altar mayor dentro del contexto de una transformación en la forma de circular por la catedral.

Fue en 1211 cuando se procedió a regular la apertura de las rejas del espacio en el que se situaba la escultura para que los peregrinos pudiesen acceder a entregar limosnas y ofrendas y dar esos abrazos, y así ha sido hasta el 9 de marzo del año 2020 (cuatro días antes de que se decretase el confinamiento a nivel nacional a causa de la pandemia).

Durante la pandemia, pero cuando ya se podía entrar en la catedral santiaguesa, se sustituía el abrazo por una reverencia.

La estatua monumental del Apóstol Santiago está hecha en piedra policromada del taller del Maestro Mateo y en la que se representa a un Santiago maduro, con bigote y barba, entronizado, con cartela y báculo terminado en forma de tau. Más adelante, en la época barroca, la escultura recibió añadidos como un nimbo, la esclavina, un nuevo báculo y el trono de plata.