Mediodía COPE del 25 de marzo de 2020 de 14 a 15

El pico no termina de llegar y eso alimenta el debate sobre si hay que endurecer las medidas. Las fuerzas de seguridad alertan de que salimos demasiado, por lo que están viendo. Algunos, como el alcalde de Herrera del Duque, no esperan, y ha decidido prohibir las compras inferiores a 30 euros para evitar las constantes salidas a por el pan.

La sanidad sube al tercer lugar en la preocupación de los españoles. El problema de no conocer cómo funciona el mercado chino y no pagar por adelantado está lastrando el intento de las autoridades españolas para conseguir el preciado material.

Esperamos además ayuda de la OTAN y de la CE, aunque tardará semanas en llegar. Los sanitarios, mientras tanto, hacen lo que pueden al llegar a casa. Conocemos el caso de un matrimonio de sanitarios que ahora vive separado, él en la caravana y ella en casa.