Más de cuatro meses atrapada en Escocia

Ponte en esta situación: Imagínate que llevas más de 100 días aislada en un piso de Escocia, lejos de tu familia. Tienes coronavirus, son ya 60 días dando positivo. Y, claro, no te lo ponen nada fácil para volver a España… Duro, ¿verdad? Pues esto mismo le ha pasado a Irene Torres, de Zaragoza.

Tiene 23 años, estudia Filología inglesa y en septiembre viajó a Glasgow para realizar una beca Erasmus. A las 2 semanas de aterrizar, empezó el aislamiento. ¿El motivo? Ella y sus 5 compañeros de piso se contagiaron.

Irene ha sido asintomática. Siempre se ha encontrado bien, pero cansada. Para poder volar necesitaba una PCR negativa y esta situación ha sido una lucha constante. También para su familia que, desde España, han hecho todo lo posible para traerla de vuelta. Por fin lo han logrado y hemos hablado con ella. Cogíó el vuelo el día 12, tuvo que hacer una escala en Londres y luego Madrid.

Vaya experiencia la de esta estudiante, así nos cuenta: “Después de la última PCR positiva yo dije voy a esperar un poco más de tiempo, aunque digan los médicos que cuando pasan 90 días ya puedes realizarte la prueba. Alargué todavía más la estancia para que tuviera más posibilidades de que el virus hubiera abandonado mi cuerpo”.

No han sido unos meses buenos los que ha vivido Irene. Así explica: “Mis compañeros ya en diciembre dieron negativo y volaron a sus casas. Yo me quedé sola. No ha venido nadie a convivir conmigo, los estudios han sido on line y yo he estado sola”.

En cuanto llegó a Zaragoza solo tenía en mente la comida como relata: “Echaba mucho de menos nuestra gastronomía y mi familia me dijo todo lo que quieras te lo vamos a cocinar. Lo primero volver un poco a empezar la rutina, a centrarme de nuevo a seguir mis estudios y a olvidar todo esto que por fin ha llegado a su fin”.

Esperemos que acabe de recuperarse con su familia.