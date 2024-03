Los peligros que esconden las casas para nuestros hijos pequeños: la mejor protección es nunca solos

En Barcelona, los bomberos tenían que rescatar esta semana a una bebé de dieciséis meses a la que un dedo se le quedó atrapado en el desagüe de la bañera. Tuvieron que cortar parte de la bañera y trasladarla junto a la niña al hospital donde los médicos pudieron liberar el apéndice de la pequeña manita.

Afortunadamente, todo fue un gran susto para los papás ya que la pequeña no tiene ni un rasguño. Pero a ninguno se nos escapa el terrorífico rato que pasó la niña y sus padres.





Y si nos ponemos en su lugar, ¿quién no ha tenido algún susto con niños pequeños? Es girar la cabeza para otro lado, dejar de mirar al pequeño medio segundo y... te la han liado.

Con los niños -sobre todo desde que comienzan a andar e investigar por su cuenta-, hay que tener mil ojos y tomar todas las precauciones posibles, siempre y en todas partes, pero especialmente en las casas donde se producen más de la mitad de los accidentes infantiles.

¿Qué lugares de la casa son más peligrosos?

"Sin duda, la cocina y el baño", responde María de los Ángeles Miranda, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, a la pregunta que le hacía Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

En cocina y baño se concentran el 70 por ciento de los accidentes infantiles en el hogar, lo más peligroso de la cocina es "evitar los productos de limpieza y detergentes que están embasados muy bonitos en botes de vidrio con su grifito y eso es mucho más llamativo para un niño. También, todo lo que sean cuchillos que deben estar muy bien guardados y con un seguro para evitar que lo abran, y no sirve que estén en alto porque los niños aprenden a escalar antes que a caminar y van a intentar llegar a aquello que le está llamando mucho la atención", advierte.





Los electrodomésticos son otro peligro, uno de los mayores, el horno que va a seguir caliente durante un tiempo después de terminar de cocinar "el niño llega y lo primero que hace es tocar la puerta y se va a quemar".

Además, la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil subraya un peligro grande "uno de esos riesgos ocultos y es evitar traspasar líquidos calientes o alimentos calientes cuando tenemos al niño en la cocina porque se mueven muchísimo y podemos derramarlo y evitar tomar un café o un té con el bebé en brazos porque se nos puede caer encima de él".

A los armarios o estantes a donde ellos llegan "lo mejor es colocar tupper, cucharas de madera o utensilios de plástico que nos van a servir para saciar su afan de conocer el mundo con productos y objetos con los que no se puedan hacer daño" insiste.

#OJOPequealAgua

En el cuarto del baño, "cualquier cosa donde haya agua es mejor que nos de pánico para aportar soluciones, en verano tenemo campañas como #OJOPequealAgua en las que incidimos que hay que estar pendientes, un niño de 4 años no puede cuidar de un bebé de un año", recalca Mari Ángeles Miranda.

En el tema del desagüe y curiosidad que provocó el accidente de la bebé de Barcelona, "yo lo veo como una persona adulta, la bebé ve que en esos agujeros no caben los dedos de su mamá, pero sí los suyos y quiere saber qué hay ahí; los niños tienen que satisfacer su curiosidad y por ello en la bañera siempre debe haber un adulto, no se les puede dejar ni un momento".









Pero en el baño hay más peligros, además de tener guardados y fuera de su vista los cortaúñas y productos de cosmética, "para un niño es muy importante aprender el juego simbólico e imitar cómo papá se afeita o mamá se seca el pelo, y si dejamos la maquinilla o el secador a su vista y a su alcance los van a coger y puede ser muy peligroso si lo meten dentro de la bañera y lo encienden. Con el binomio electricidad y agua hay que tener muchísimo cuidado", subraya,

Enchufes y ventanas

No podíamos olvidar otros puntos de nuestras casas que siempre llaman mucho la atención de los más pequeños, los enchufes. ¿Y dónde están los enchufes en todos los hogares?, se pregunta y nos pregunta la experta en seguridad infantil, "al alcance de un niño, los mayores nos tenemos que agachar, ellos no y caben sus deditos. La mayoría de los nuevos enchufes ya tienen un bloqueo interior, pero lo mejor es poner un bloqueo exterior que no puedan quitar".

Sigue siendo importante cubrir las esquinas de las mesas y los muebles, "pero ahora nos estamos encontrando muchas de esas protecciones baratas, que son tóxicas y los niños se lo meten todo en la boca", advierte y por ello hay que asegurarse de que esos productos tengan certificación de la Unión Europea.









Por último, ventanas y terrazas, más peligrosas si cabe desde ya, "peligros de primavera, hay que tener mucho cuidado, no hay que incitar a mirar desde la ventana a ver el pajarito porque ellos se suben a un sillón o una butaca que se pueden vencer. Importante poner redes certificadas en las ventadas o bloqueos que no puedan abrir", aconseja la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil.

Intentamos que nuestras casas, nuestros hogares, sean esa fortaleza en la que nuetros hijos están seguros y protegidos de los peligros del mundo, pero a veces ese riesgo está dentro y no somos conscientes. No podemos olvidar que cada año mueren 15 niños, que no son pocos, por accidentes dentro del hogar.