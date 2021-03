Los expertos inciden en que no está probada la relación entre trombos y la vacuna de AstraZeneca

La noticia ha venido de Dinamarca pero nos afecta a todos. Es ese anuncio de la Dirección General de Sanidad de Dinamarca de suspender durante 14 días la administración de la vacuna de AstraZeneca porque se han registrado "graves casos de trombos" en personas que la habían recibido. Uno de los casos está relacionado con una muerte, pero las autoridades sanitarias han dejado claro que todavía no se puede concluir que haya una relación directa entre la vacuna y los trombos.

Por el momento, la Agencia Europea del Medicamento ha iniciado una investigación sobre lo que ha pasado. Han suspendido las citas para recibir la vacuna y quienes habían recibido la primera dosis deberán esperar hasta nuevo aviso.

Lo que ha pasado en Dinamarca no es algo nuevo. Austria también tomó esta decisión al detectar la muerte de una enfermera joven y una reacción grave de otra persona por trombosis después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca.

Y hay países como Luxemburgo, Letonia, Estonia y Lituania que han dejado de administrarla hasta que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre esta situación.

En nuestro país no se ha registrado ningún caso de efectos secundarios relativos a esta patología y ligados a esta vacuna, así que se sigue administrando. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias ha pedido prudencia y ha insistido en que no se ha establecido relación causal entre lo que ha pasado en Dinamarca y Austria y la vacuna de la Universidad de Oxford.

Sobre los efectos secundarios de la vacuna, Mediodía COPE ha hablado con Jaime Jesús Pérez, Vocal de la Asociación Española de Vacunología, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad con respecto a lo acontecido en Austria y Dinamarca.

“No se ha detectado ningún efecto de este tipo en Reino Unido como tampoco lo estaba detectado en los ensayos clínicos y lo más probable es que sea un efecto que coincida en el tiempo, porque nos vacunamos y seguimos viviendo, y la vida tiene a veces enfermedades que no son relacionadas con las vacunas lógicamente” ha añadido.