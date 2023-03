Los argumentos de la sentencia del Supremo sobre el coronel Pérez de los Cobos en 'Mediodía COPE'

La sentencia del Tribunal Supremo ayuda a entender los argumentos, los motivos, que han llevado al Alto Tribunal a ordenar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, a restituir en su puesto al comandante de la Guardia Civil, Francisco Pérez de los Cobos.

Como cuenta la jefa de Tribunales de la Cadena COPE, Patricia Rosety, lo fundamental de esta sentencia es que el Tribunal Supremo sigue sin creer la versión que dio el ministro del Interior y, además, ordena la restitución de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid, tal y como falló en la primera sentencia la Audiencia Nacional.

El Supremo dice que no se justifica el cese y rechaza los argumentos del Ministerio del Interior para cesarle por falta de confianza y se basa, en su jurisprudencia. Califica de contraria a la función de la Policía Judicial, la orden para que el coronel informase sobre la investigación del 8 de marzo, además, de tacharla de confusa y redundante. Si se esperaba que informarse, eso es obvio que era con fines de conocimiento para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo explica que la Unión Operativa de la Policía Judicial estaba a las órdenes de la juez que instruía el caso y estaba expresamente prohibido por la magistrada informar de las actuaciones, solo a ella. Si a las reservas propias de una instrucción, se añade la orden de la magistrada, no cabe cesar a quien no formaba parte de esa unidad y justificar que no informase del desarrollo de esas actuaciones con fines de conocimiento.

Destaca el Supremo que no cabe prescindir de los hechos y atender solo a la falta de confianza.