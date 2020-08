Lorena Fernández:"Los cien mil contagios en Cataluña demuestran la nula gestión de Torra'

En el verano más atípico que recordamos el dato no deja muchas esperanzas al menos a corto plazo. Cataluña, una de las CCAA más golpeadas por la pandemia, supera por primera vez los cien mil contagios. En las últimas horas ha sumado más de 1.200. Y lo que es peor: seis nuevas víctimas mortales. Ello ha llevado además a que sigan aumentando las hospitalizaciones.

Las cifras demuestran que la Generalitat de Cataluña -con Quim Torra al frente- no es que no haya gestionado bien la pandemia. Es que directamente no la ha gestionado. Porque poco se ven resultados a ese confinamiento de la comarca leridana de Segrià o a la limitación del ocio nocturno. 48 horas antes del plazo fijado por él mismo para dar por controlados esos brotes esa barrera psicológica de los cien mil casos demuestra que la situación está lejos de ser precisamente eso, controlada.

Decíamos que es el verano más atípico que recordamos y no solo por esos datos de contagios y víctimas mortales por el COVID. Los otros nos lo trae ese sector vital para nuestro país en esta época del año: el turismo. Ese del que sacamos músculo desde allá por los años 60. Y es que según Estadística éste cayó en el mes de junio en casi un 98%. Los turistas extranjeros que visitaron ese mes nuestro país fueron poco más de 200 mil. El año pasado, en cambio, fueron 8 millones y medio. Hay que recordar eso sí que durante casi todo junio estaba vigente en España el estado de alarma. Pero julio y el inicio de agosto no están trayendo esas esperanzas que tenía el sector. Lo decía esta mañana en 'Herrera en COPE' el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Ahora mismo solo llegan 3 de los 10 vuelos que aterrizaban hace un año. Y solo el 30% de los hoteles están abiertos. Así ha comentado: “Un sector muy afectado, los datos vienen a confirmar que la situación de turismo es muy compleja, esperábamos cierta recuperación en el verano, una recuperación que lamentablemente estamos viendo que no se va a producir en los mismos términos y en la misma dimensión en la que esperábamos”.

Lo reconoce como ven el propio Gobierno. Mañana conoceremos los datos de paro del mes de julio y de primera mano cuántos empleos ha perdido un sector que hay que recordar siempre, aunque a algunos no les guste, algunos lo rechacen, representa el 13% de nuestro PIB, de nuestro crecimiento.