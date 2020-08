Lorena Fernández: "El robo de Hacienda a los ayuntamientos ha logrado poner de acuerdo desde el PP a Kichi"

Que quieren que les diga pero no entiendo muy bien que a estas alturas de la película todavía haya lío con las cifras por contagiados y fallecidos por COVID en España. Les pongo un ejemplo de las últimas 24 horas. Sanidad comunicó que del miércoles al jueves se produjeron 1683 contagios en toda España. Y de ellos 149 en Cataluña. Pero a la vez esta comunidad asegura que notificó 865. Es solo un ejemplo porque no les voy a marear con tanta cifra... pero ¿qué más tiene que pasar para que el Gobierno cuente bien? Porque las CCAA todos los días ofrecen sus datos actualizados. ¿Dónde se pierden esos datos? ¿esas cifras? Si a un niño de primero de Primaria, con seis, siete años, se le exige que sepa sumar sin los dedos eso de 2 y 2 son cuatro y cuatro y dos son seis, qué mínimo que los que los expertos que se supone llevan el timón tamibén sepan contar. Ni en lo peor de la crisis sabíamos contar. Ahora tampoco. Por cierto que algo estaremos haciendo mal cuando ahora mismo en España hay 292 personas en la UCI. En Italia, nuestra vecina Italia que tan mal también lo ha pasado, 42. Algo estarán haciendo ellos mejor que nosotros para controlar estos brotes.

Y hablando de contar -pero aquí de contar dinero- hoy diez alcaldes de ayuntamientos de toda España, salvo los del PSOE, se han reunido de manera telemática para expresar sus quejas por esa decisión de Hacienda de quitarles el dinero ahorrado -los que fueron ahorradores- para paliar la crisis económica del COVID. Como será el cabreo generalizado que en el mismo encuentro han estado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (del PP) y el de Cádiz, el famoso Kichi. Ambos en las antípodas ideológicas pero en este caso unidos por una misma queja. Porque hay que reconocer que la decisión de Hacienda de repartir 5.000 millones de euros entre los consistorios que les cedan sus ahorros justo como que no lo es. Tras el encuentro, su impulsor Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza, decía algo que a mí por lo menos me parece de puro sentido común: "Que esos ahorros no están condicionados a gastárnoslos en lo que nos diga el Gobierno de España, sino quequeremos que aquellos ayuntamientos que tengan remanentes poder gastarlo en el turismo, en los autónomos..." Parece de sentido común, echar la manoa los que más lo necesitan, sea el autónomo de tu barrio o el propietario de un bar.