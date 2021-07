Lorena Fernández: "El pasaporte COVID es el sueño al que se agarra el turismo para su revitalización"

16 meses después de convivir con ella, la pandemia toma dos velocidades en España. Por un lado la de las personas, los más jóvenes, que aún no están vacunados y que están siendo el foco de los principales brotes de COVID y, por el otro, las que ya lo están y como que empiezan a ver todo desde una perspectiva diferente.

La prueba es que desde este 1 de julio, día en el que las vacaciones han empezado para muchos, ha entrado en vigor lo que se conoce como 'pasaporte COVID' que no es otra cosa que un certificado de movilidad gratuito que puedes llevar tanto en tu teléfono móvil como en papel. ¿Y qué dice este certificado y qué ventajas trae? Pues acredita que tienes la pauta completa de la vacuna puesta y que, por lo tanto, al ser inmune y no contagiar puedes moverte libremente por toda la UE salvo a Irlanda que lo ha retrasado una semanas.

Viajar. El sueño que se quedó congelado por la pandemia y el documento al que se agarra el sector turístico para revitalizarlo de nuevo. Interesa mucho ese pasaporte a toda la franja sur de Europa. Grecia, Italia, Portugal y también a nosotros, a España. En nuestro país más de tres millones de españoles ya tienen descargado ese pasaporte COVID -lo cual da una idea de por dónde puede ir la movilidad este verano- aunque podrían ser mucho más ya que son 18 millones los que tienen esas dos dosis inoculadas. Una de ellas es Isabel con la que hemos hablado en 'Herrera en COPE': “A mi ya me lo van a pedir el sábado, viajo a Canarias y piden una PCR o tener la pauta completa. Y con el certificado ya lo puedo justficar”.

Y lo de las dos velocidades se nota también desde hoy en el Reino Unido. Cuando se cumplen seis meses del Brexit las personas que viven en las islas británicas siguen acusando lo que para el día a día significa haber salido de la UE. Desde este jueves todos aquellos europeos que residan en el Reino Unido y no hayan pedido el permiso de residencia necesario para vivir allí están de manera ilegal en el país. Importante porque por ejemplo no podrán trabajar ni acceder a algo tan básico como ir al médico. Silvia González es portavoz de la plataforma que representa a los tres millones de ciudadanos de la UE que hay en el Reino Unido. Ha estado en 'Herrera en COPE': “Hemos estado aportando ayuda directa y asistencia a gente que no se manejaba por sí misma, y sobre todo a gente mayor. Es muy difícil explicarles qué pasos tienen que seguir. Tienes que utilizar una aplicación en un móvil de estas características. Y por supuesto con toda la pandemia ha sido muy difícil prestar esa asistencia cara a cara”.

Si el que pensaba que el Brexit era poco más que un portazo de Boris Johnson a Bruselas está comprobando que nada más lejos de la realidad.