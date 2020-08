Lorena Fernández: “No se entendería que dentro de tres semanas esté abierto un bar y cerrado un colegio'”

Si me permiten quiero que oigan esto: el aplauso de médicos, auxiliares, enfermeras… ¿A quién? A Pedro, tiene 77 años y hoy ha salido de la UCI del Hospital Gregorio Marañon de Madrid. Se ha convertido en el paciente de coronavirus que más tiempo ha estado en una UCI, 144 días, casi cinco meses. Ha pasado a planta y lo único que ha lanzado es un mensaje a través del hospital que es muy claro: “más mascarilla y menos botellón”.

Pues parece que lo han escuchado a Pedro. Casi a la vez, que Pedro ha salido de la UCI, que ha perdido cinco meses de su vida, el ministro de Sanidad anunciaba, tras reunirse con todas las comunidades autónomas que se cierran las discotecas de toda España. La hostelería no podrá abrir más allá de la 1 de la madrugada, no se va a poder fumar en la calle si no hay dos metros de distancia entre una persona y otra, y por ejemplo, en residencias de ancianos, habrá test masivos a empleados y a internos. También multas, a ver si es verdad, a quienes hagan botellones. Salvador Illa, ministro de sanidad:“Respecto al consumo de alcohol recordar que el botellón está prohibido. No se puede tomar alcohol en la vía pública. Y en este sentido, se insta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a aplicar de una forma estricta las sanciones que cada una haya adoptado en esta materia. Los botellones están prohibidos”.

El anuncio que hemos conocido este mediodía lo que supone es un golpe económico mortal al sector del ocio nocturno quien, por otra parte, se queja de que ellos van a pagar el pato. Insisten en que han tomado todas las medidas “anti-covid” pertinentes y que ahora van a ser los principales damnificados de estos pasos hacia atrás. La verdad, es como volver a la fase 2, donde no estaban permitidos. Canarias se adelantó ayer prohibiendo su apertura desde hoy. Hoy en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Antonio Márquez. Empresario del ocio nocturno en Canarias insiste en que ellos cumplen con todas las medidas de seguridad. Él pone el foco en una actividad prohibida: los botellones. Así se ha expresado:"No no soy policía pero tengo hijos y vivo en el mundo y tengo redes sociales. Cuando ves en las redes sociales fiestas ilegales, además ya no son fiestas sociales de 10 amigos que están celebrando un cumpleaños. No no. Secret localization 50 euros y el día antes te avisan. Impresionante la cantidad de botellones la cantidad de aglomeraciones que hay en los alrededores de las zonas de ocio".

Se entiende el malestar de los empresarios de pubs, discotecas,... porque muchos han realizado inversiones millonarias para intentar garantizar las medidas anti COVID, porque de este sector dependen miles de puestos de trabajo pero lo que no se entendería por ejemplo es que dentro de tres semanas esté abierto un bar de copas y cerrado un colegio. Porque el curso pasado se dio por perdido en marzo. Ahora no se entendería dar por perdido en septiembre.