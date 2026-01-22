Mario Suárez destapa la carencia del Atlético para competir con los grandes: "Solo Mbappé lleva dos goles menos que Julián, Griezmann, Sorloth y Giuliano juntos"

El Atlético de Madrid empató este miércoles (1-1) ante el Galatasaray en Estambul, un resultado que le obliga a jugarse la clasificación para el 'top-8' de la Champions League en la última jornada en casa. Tras el encuentro, el exjugador rojiblanco Mario Suárez analizó la situación del equipo en 'El Partidazo de COPE', reconociendo que, aunque el equipo "ha merecido mucho más" en los últimos partidos, la falta de acierto de cara a portería le está penalizando de forma clara.

La falta de talento ofensivo

Para Suárez, el problema es profundo. "Estoy de acuerdo en que le falta talento ofensivo al Atlético de Madrid", afirmó. Explicó que para poder competir con equipos como "Madrid, con Barcelona, con Arsenal, con Liverpool", el club necesita que sus jugadores clave estén "al 100 por 100", ya que con futbolistas como Julián o Baena "al 90 por 100, no te da para ganar un título".

EFE Julián Álvarez, durante el Galatasaray-Atlético

El exmediocentro detalló la dependencia goleadora que tiene el equipo. "Si Julián no está bien y los demás no meten goles, no puedes competir con los otros equipos", sentenció. Suárez aportó datos para sostener su argumento, comparando los 11 goles de Julián con la situación de otros clubes: "En el Barcelona hay 5 o 6 con más de 10, en el Madrid... y Mbappé con 30 y pico".

La confianza de Julián y el nivel de Baena

Suárez se detuvo en la figura de Julián Álvarez, a quien ve "un poco bajo" y falto de confianza. El exjugador considera que las constantes sustituciones no le ayudan y que el delantero necesita sentirse importante en el campo para recuperar su mejor versión. "Cuanto más tiempo esté en el campo, más posibilidades va a tener de meter gol y más posibilidades va a tener de de sentir esa confianza", explicó.

EFE Los jugadores del Atlético celebran el gol de Giuliano ante el Galatasaray

También defendió la importancia de Baena, de quien dijo que "sube mucho el nivel del Atlético" y "es diferencial", aunque lamentó que no esté teniendo continuidad. Sobre la sustitución de Pablo Barrios, admitió que no le gustó el cambio, aunque entendió que fuera por la tarjeta amarilla, ya que "es diferencial en este equipo".

La justicia del Cholo

A pesar de todo, Suárez defendió la gestión de Simeone, asegurando que "el Cholo es justo". Recordó que en el Atlético "nadie tiene el puesto asegurado", como demuestra el caso de Sorloth, quien "no jugaba, ahora está metiendo goles, juega más minutos que Julián". Para Mario, la filosofía es clara bajo el mando del argentino: "Aquí si no rindes, no juegas".