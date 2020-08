Lorena Fernández: "Con los test masivos imitamos lo que ya hicieron en marzo Corea del Sur o China'

El barrio barcelonés de Besòs, el madrileño de Carabanchel o el área sanitaria de La Coruña están este lunes haciendo cribados masivos, test a un gran número de vecinos, para saber si han contraído, y no lo saben,el coronavirus. Al final hemos llegado a lo que por ejemplo China o Corea del Sur hicieron hace unos meses, cuando nosotros estábamos en lo peor de la pandemia. Test masivos a la población, muestreos significativos, se han convertido en el arma de municipios y CCAA para intentar frenar esos brotes de COVID. ¿Se imaginan que esta cantidad de pruebas se hubieran hecho en marzo o abril? ¿cuantos contagios hubiéramos entonces conocido?

Bueno, hoy Natalie, se ha sometido a una de esas pruebas en ese barrio de Carabanchel. El viernes a ella le llegó un mensaje de móvil invitándole a realizar ese PCR: "Me llegó el mensaje y no me lo creía, lo estuve hablando con mi madre y me dijo que me la hiciera. Me dijeron que tengo que esperar 48 horas y llamar a mi centro de salud para que me den el resultado".

Y este lunes no queremos olvidar a las 16 víctimas mortales y al centenar de heridos que hace tres años dejaron los atentados de Barcelona y de Cambrils. El coronavirus ha minimizado los actos de este año que se han limitado a una ofrenda floral y a un minuto de silencio pero no han minimizado el olvido. Minerva estaba esa noche cenando en Cambrils cuando presenció la carrera mortal protagonizada por los terroristas y la caza de los mossos d'esquadra: "cuando subíamos todos de rodillas por el suelo, porque no nos dejaban ponernos de pie, al pasar por las puertas del naútico vimos el cadáver de uno de los terroristas en el suelo y le vimos el cinturón de explosivos, que luego resultó ser falso". La única preocupación de Minerva era que su hija se quedara dormida: "Yo pretendía que se durmiera y que no se enterara de nada, porque yo estaba convencida de que de allí no salíamos".

Por cierto que tres años después sigue sin haber fecha para ese juicio. Y a dia de hoy ni la Fiscalía ni la Generalitat ni tampoco el ayuntamiento de Barcelona -quienes ejercen la acusación- acusan precisamente de asesinato a los terroristas. Si nada lo cambia hasta entonces podrían ser acusados solo de pertenencia a organización terrorista pero no de matar a 16 personas.