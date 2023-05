Las consecuencias para el futuro político por votar a más de 40 grados en Mediodía COPE

Las primeras elecciones generales que en España vamos a celebrar en pleno verano siguen generando muchas noticias, sobre todo, por cómo nos va a afectar el proceso; qué va a pasar si nos toca estar en una mesa y tenemos pagadas las vacaciones; el voto por correo. En fin, muchos interrogantes.

Lo que es seguro es que vamos a votar el 23 de julio y que a más de 20 millones de españoles les pillará de vacaciones, además de a otros tantos con planes de fin de semana típicos de un mes de julio. Pero hay otra variable en la que hasta ahora no habíamos entrado y que es característica de esta fecha: el calor.

Porque como cantan Los Rodríguez, a finales de un mes de julio, siempre hace calor.

Y ¿cómo puede afectar esas altas temperaturas a la hora de movilizar al electorado? ¿Quién va a salir de casa con 40 grados? ¿Puede disminuir la participación sobre todo en el sur?¿Puede afectar a la hora de decidir los lugares donde votemos o a las horas a las que lo hagamos?

Hemos conocido elecciones en España al comienzo del verano -en 2016 se convocaron un 26 de junio-, pero nunca las habíamos tenido en el periodo más cálido del año. El periodo más cálido y seco del año y que en España comprende más o menos del 15 de julio al 15 de agosto. Para hacernos una idea, ¿de qué temperaturas estamos hablando que son normales para esas fechas?

Lo normal es que tengamos máximas de 33º en Madrid, 34º en Zaragoza, 37º en Sevilla, 36º Córdoba, 35º Jaén o 30º en Valencia. Las más agradables que suelen darse para un 23 de julio las encontramos en La Coruña con 23º o los 25º de Santander.

Pero esto son medias. Y se da la circunstancia de que el año pasado tuvimos una ola de calor en estas fechas, la más fuerte de todas las del verano encima, que disparó los termómetros por encima de los 40º en Madrid o de los 44º en el valle del Guadalquivir.

Los responsables de las campañas deberán de cambiar las estrategias

En 2021 y 2020 tuvimos temperaturas sofocantes por lo que desde la AEMET, Rubén del Campo asegura a Mediodía COPE que "el calor está garantizado para el 23 de julio atendiendo a lo que ha ocurrido otros años".

El calor está claro puede influir en muchos aspectos. Comenzando, por ejemplo, por la propia campaña electoral. Desde luego que el típico mitin de la plaza de toros a las dos de la tarde de un domingo en Jerez, cuanto menos lo revisarán los responsables de campaña de los distintos partidos.

Todos tenemos la imagen de los abanicos con el sol en mayo o en junio, pero, claro, eso es una cosa y otra estar en medio de una ola de calor como el año pasado.

¿Conseguirán los candidatos llenar las plazas de toros, una plaza? José Pablo Ferrandis, director de Opinión Pública y Estudios Políticos en IPSOS tiene claro, como ha dicho en Mediodía COPE, quea los mítines "irían las personas más convencidas, pero es cierto que van a tener que buscar otros horarios atípicos para los mítines porque o se van a encontrar con mítines vacíos o con escaso personal".

Ojo que podríamos ver mítines a media noche o más desayunos en lugar de comidas o almuerzos. También mítines que trasladan esos lugares al aire libre de parques, calles, jardines, o lugares cerrados donde hace calor como carpas a espacios totalmente cerrados con su aire acondicionado.

¿Se trasladarán las urnas a lugares con aire acondicionado?

Otra cosa que puede alterar el calor, en estas elecciones, podrían ser los lugares de votación o las horas a las que vayamos a votar.

¿Vamos a votar en colegios electorales normales o habituales en otras fechas? ¿O teniendo en cuenta las circunstancias podríamos ver más edificios más preparados con aire acondicionado como centros culturales, ayuntamientos o museos? No es descartable, sobre todo teniendo en cuenta algunas zonas de España.

Y al final todo depende del Ministerio del Interior y lo que se decrete porque, por ejemplo, en Andalucía la ley electoral no permite elecciones autonómicas en julio y agosto, precisamente, por las altas temperaturas.

Así que si se decide cambiar horarios o ubicaciones, según acuerden las juntas electorales después de zona, pues así será. Y como decimos, esto no es descartable en comunidades donde hace muchísimo calor como en Andalucía, en Extremadura o en Castilla-La Mancha.

En Mediodía COPE nos hemos planteado por cómo sería votar en un colegio electoral en la localidad sevillana de Écija. Conocida por todos como la sartén de Europa, muchísimos son los colegios preparados con su aire acondicionado en las clases, pero nos contaba Salvador, que es el conserje en el colegio SAFA que esto no garantiza que no vayan a pasar calor todos los que acudan a votar, "a partir de las 12 de la mañana en Écija no se puede estar en la calle y cuando se puede salir a la calle ya han cerrado los colegios electorales".

El electorado de derechas está más movilizado

Es que la clase puede tener aire acondicionado y los que se sienten a la mesa de fábula, pero, claro, el que acuda a votar o lo hace a una hora donde haga menos calor habitualmente o complicado. Y esta, la hora que acudamos a votar, es otra clave que podría condicionar el calor como nos comentaba el director de Opinión Pública y Estudios Políticos en IPSOS:

"Habrá mayor asistencia a primera hora de la mañana y a última de la tarde por lo que no se podrá comparar la participación con otras elecciones"

Las altas temperaturas pueden alterar las horas a las que vayamos a votar. Como también la participación, especialmente de las personas más sensibles o vulnerables a este calor como son las personas mayores.

De hecho el Consejo General de Enfermería de España ha advertido de los riesgos que puede entrañar para la salud el acudir a votar en determinadas zonas de España a algunas horas del día. También el estar en una mesa electoral el próximo 23 de junio en lugares no acondicionados para las altísimas temperaturas que pueden darse como subraya en Mediodía COPE, José Luis Cobos, su vicepresidente.

Riesgos que son evidentes para enfermos crónicos, embarazadas y personas mayores. Y este último colectivo, el de las personas mayores, son clave a la hora de decantar la balanza hacia uno u otro lado. Porque, ademas, es un votante muy movilizado.

Lo que está claro es que entre la climatología y las fechas escogidas no se dan las mejores condiciones para la participación. Y eso según los expertos como el responsable de opinión pública de IPSOS beneficiaría a las fuerzas de centro derecha.

"Quien más necesita la participación es la izquierda porque la derecha está más movilizada y la motivación de cambio que tiene la gente de derechas va a hacer que vayan a votar", afirma José Pablo Ferrandis.

El calor desde luego y como hemos visto (sobre todo si es extremo) puede afectar muchísimo a la campaña, a la participación, a las horas de votación y hasta al resultado.

De momento ha sido convocarse las elecciones generales y dos búsquedas se han disparado en Internet: cómo votar por correo y cómo librarse de estar en una mesa electoral.