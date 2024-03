Karlos Calvo, el autor del Mejor Café con Leche de España, en Mediodía COPE

El Coffee Festes el evento más importante del año para los muy cafeteros. En torno a él se mueven profesionales de prestigio y amantes del café con un objetivo común saber cada día mucho más de esta bebida que se obtiene de una semilla tostada y molida y del que Voltaire decía "es un veneno lento; hace cuarenta años que lo bebo".

"Tan pronto como el café llega al estómago, sobreviene una conmoción general. Las ideas empiezan a moverse, las sonrisas emergen y el papel se llena. El café es su aliado y escribir deja de ser una lucha", decía de él, Honoré de Balzac y hasta Napoléon que aseguraba que "elcafé me resucita", pidió, en el lecho de muerte, una cucharada de esta bebida que bendijo el Papa Clemente VIII.

A algunos nos pasa como a Johann Sebastian Bach, “sin mi café de la mañana soy sólo como una pieza dorada y seca de carnero" y ya no es que no podamos componer porque no nos sale ni una nota como al músico alemán, es que nos movemos como un zombi.

Karlos Calvo, el autor del Mejor Café con Leche de España

Pues el Coffee Fest ha elegido este año como autor del Mejor Café con Leche de España a este hostelero bilbaíno que prepara un café que despierta a un muerto, no tanto por cargado sino por excelente.





Para disfrutar uno de esos exquisitos cafés que prepara Karlos hay que ir a La Luna Bikes & Coffe de Bilbao, como ha hecho en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz.

¿Cómo se prepara el mejor café de España? "Primero, se le pone mucho amor y mucho cariño y luego, siempre trabajamos con café cien por cien arábica, e intentamos tener una extracción que tenga los sabores más balanceados posibles, que no destaque la acidez sino que todos los sabores estén juntos para que sepa mucho mejor", explica.

El truco está en el equilibrio entre el café, la leche y la crema "nos gusta mucho tener un café balanceado, nos gusta la homogeneidad, que sepa desde el primer trago que das a café con leche hasta el final, no que sepa primero a leche y luego a café. Utilizamos una leche entera, no la quemamos, la calentamos entre 60 º y 70 º para destacar su dulzor y ese balance hace que sea más rico", recalca.

Malas notas y el castigo por los suspensos, despertaron la vocación

Si viajamos en el tiempo , y nos situamos en aquel verano en el que Karlos tenía 13 años, su madre era la peor madre del mundo. ¿Por qué? Pues porque le obligó a ayudar a su tío en el bar por haber suspendido todo.













Bueno, todo no, había aprobado Educación Física. Ante tal desastre, la madre de Karlos lo tenía claro, si no quería estudiar, a trabajar. Ese fue el origen -que ahora recuerda con una sonrisa en los labios- del barista que es hoy y con prestigio.

Como al final todo se sabe, en Bilbao es conocido que en El Luna se hace uno de los mejores cafés de ahí que cada día "sirvamos entre 150 o 160 cafés, pero hemos llegado hasta un máximo de 250", cuenta orgulloso.

Los consejos de Karlos para conseguir un gran café en casa

Pese a que como dice Karlos Calvo, "en casa vamos con prisa y yo mismo soy capaz de tomar un café de cafetera italiana sin calentar", podemos conseguir, un gran café.

Para ello, daba los siguientes consejos de maestro barista a Pilar, "hay un debate si se debe prensar o no el café antes de ponerlo en la cafetera, yo recomiendo sin prensar; ponemos el café dentro de la cafetera y con el dedo lo espachurramos un poquito, pero sin hacer mucha fuerza para que el agua pase".









Segundo consejo clave, "que el agua esté caliente, que no se vaya calentando con el café para que no quemar el café. Y una vez tenemos el agua caliente es cuando ponemos el depósito con el café en la cafetera".

Ojo a lo siguiente," para evitar que se nos queme, cerramos la cafetera, en 30 segundos sale el café, esperamos con la tapa levantada así sale el aroma que deja ese olor a café por toda la casa.

¿Cuál es el truco para echar la leche? No conseguiremos nunca la espumita como la del bar, "pero sí podemos conseguir esa espumita con la prensa francesa y si está bien preparado y el origen del café es bueno, no necesita azúcar".

Como casi todo en esta vida, el que la sigue, la consigue y Karlos es un claro ejemplo de ello.