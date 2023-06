José Mazarías, flamante alcalde de Segovia, en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz

Este lunes, 19 de junio, es el primer día de trabajo para los miles de nuevos alcaldes que han constituido sus ayuntamientos este fin de semana. En casi todos los consistorios ha ocurrido el relevo o la continuidad según lo previsto, aunque ha habido también alguna sorpresa.

La mayor, sin duda, se produjo en Barcelona donde el alcalde al final es Jaume Collboni después de que el PP apoyara al PSC para evitar un gobierno independentista, algo que no se tomó muy bien Xavier Trias, al que todo el mundo veía ya con el bastón de mando en la mano.

Incluso él acariciaba la vara de mando. No le gustó no ceñirse a la cintura la banda roja, por eso, les dedicó a todos sus contrincantes, lo que Luis del Val llama "expresión tabernaria" citando a Jacinto Benavente: "Que os den".

Los pactos de última hora han dado también la campanada en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, donde el apoyo de los Populares ha hecho alcaldesa a la única edil socialista del municipio. Y al revés, un concejal del PSOE de Osorno, en Palencia, ha apoyado al PP en la constitución del nuevo gobierno municipal.

Y tenemos, también, al alcalde más breve de esta nueva legislatura: Asier Larrauir, de Bildu, presentaba ayer su dimisión, unas horas después de tomar posesión como nuevo alcalde de Bermeo, Vizcaya, porque dio positivo en un control de alcoholemia después de sufrir un accidente de tráfico.

Lo que sí está claro es que el 28 de mayo es el inicio de un cambio político en toda España. El cambio lo protagoniza el Partido Popular que ha conseguido hacerse con 3.223 ayuntamientos, el 40 por ciento del total. Se ha hecho, además, con el Gobierno de 30 de 50 capitales. Entre ellas, Segovia que llevaba 24 años en manos del PSOE.

Mazarías en 'Mediodía COPE': "Tendremos que hacer del defecto, virtud"

José Mazarías es el nuevo alcalde de la ciudad tras obtener 12 votos por 7 de Clara Martín, del PSOE; 2 de Ángel Galindo, de IU; 2 de Esther Núñez, de Vox y 1 de Guillermo San Juan, de Segovia en marcha.

Para Mazarías, el hacerse con el bastón de mando, ya desde este primer día está siendo intenso, "desde el primer momento hemos comenzado a trabajar porque ya teníamos una cita preparada para hacer el certificado electrónico, luego cita con los concejales y hablando con el personal administrativo para hacer el traspaso ordenado", le enumera a Pilar García Muñiz todo lo que ha hecho esta mañana en la alcaldía "un día complicado, intenso, pero también agradable".

Mazarías tiene claro que "los segovianos han apostado por el cambio después de 20 años de gobierno del Partido Socialista porque esto ha ido decayendo y los últimos años han sido muy duros por la falta de compromiso, de ideas. Los segovianos te los decían por la calle, la gente quería cambiar, que hubiera un equipo de gobierno nuevo, con ideas", afirma.

Sobre posibles pactos con Vox, el alcalde de Segovia subraya que "he dicho más veces, atender a lo que ha dicho la ciudadanía, la ciudadanía no ha querido que hubiera mayoría, ha querido que hubiera seis partidos, nunca me planteé ningún pacto, gobernar en minoría, pero hablando y dialogando con el resto de partidos".

"Se trata de hacer del defecto, virtud. Seguro que nos servirá para poner sobre la mesa más proyectos no solo las propuestas que presentó el PP", recalca su intención de que se escuche a todos los grupos con representación en el consistorio, "y puede salir Segovia ganando".

Para José Mazarías, "el hartazgo que se reflejaba en la población segoviana no solo es por lo que se estaba dando en la ciudad, también por el gobierno de la nación, por Pedro Sánchez. El PP tiene que encabezar como ha hecho en otros momentos de crisis y sacar a España del agujero en el que nos encontramos porque estamos perdiendo derechos, libertades. Es el momento de que esto cambie"