José Antonio Sánchez, alcalde de Tabera de Abajo, en Mediodía COPE

Ni mesas, ni papeletas, ni urnas. Esto es lo que han decidido los vecinos de un pueblo de Salamanca: no van a celebrar elecciones de ningún tipo el próximo 23 de julio.

Por si se preguntan qué pueblo es el que osa a tomar esa decisión, pues no es otro que Tabera de Abajo. El alcalde del pueblo salmantino convocaba este martes un pleno extraordinario y, por unanimidad, los miembros de la corporación decidieron que no iban a designar a los miembros de su mesa electoral de cara a las generales.

El ayuntamiento de Tabera de Abajo está compuesto por 5 concejales: 4 del PP y 1 del PSOE. Precisamente, este último, se llama Agustín Sánchez y lleva desde los 18 años siendo concejal.

Pese a que tengan la obligación de poner las urnas no lo van a hacer por una sencilla razón contesta Agustín Sánchez a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE, "en el pueblo se vota a las personas y te dicen que esto va a ser una puñeta estar en la mesa electoral, los vecinos ya están cansados".

A Agustín, ningún miembro del Partido Socialista se han puesto en contacto con él tras votar a favor de no celebrar elecciones en el pueblo.De momento, allí no ha sonado el teléfono. Y si no han llamado al miembro del PSOE menos al alcalde que es del PP.

En Mediodía COPE, José Antonio Sánchez, alcalde de Tabera desde hace 40 años, quiere dejar claro a La Moncloa, si le quieren escuchar, las razones por las que han tomado tan drástica decisión, "en su día nos tocó esta misma decisión estando Rajoy en el Gobierno y era Navidad, y si hay otro día malo es precisamente el puente de Santiago porque es fiesta en Castilla y León".

Pero la festividad no solo es lo importante, "el calor. Aquí hay cuatro o cinco días de calor africano y la gente se va, se va a Cantabria, a Asturias o a Galicia buscando el fresco", añade el alcalde.

Y al que le toque estar en la mesa ¿qué va a ocurrir? "En mi libertad de coger mis vacaciones está que me digan que me tengo que quedar en casa, hombre no, hasta aquí hemos llegado".

Para el alcalde de Tabera, cuando Rajoy planteó que votáramos en Navidad, "hubo el político de turno que pensó, pues el político de ahora no sé si puede dar marcha atrás, pero...Llegaremos hasta dónde podamos llegar, si me ponen el cuchillo en el cuello no dejo que me aprieten, si viene la Guardia Civil, pues haremos la votación", admite.

"Aquí hay 110 vecinos, es imposible ponernos de acuerdo. No es el problema de votar, votamos por correo y la opción la tenemos si es necesario, el problema es la mesa, ¿cómo le voy a decir a mis vecinos que te ha tocado la mesa? Después de todo un año que te vas de vacaciones con tu familia, ¿quién es el político que nos obliga? No debemos depender de una persona que nos quiera hacer la puñeta", concluye el alcalde de Tabera de Abajo.

Seguro que al final sí habrá mesa electoral, de momento en Tabera de Abajo, no habrá elecciones el próximo mes de julio. Si no lo impide, claro está, la Guardia Civil o una orden judicial.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado