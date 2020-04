La hostelería expectante ante las medidas que deberá aplicar cuando abran al público

Circulan todo tipo rumores de cómo será nuestra vida cuando finalice el aislamiento. Y con la llegada de las buenas temperaturas, en un país como el nuestro, “muy de salir a tomar algo”, una de las incertidumbres se centra en los bares y restaurantes.

Algunos hablan del fin del tapeo, tal y como se hacía antes del confinamiento. Y vaticinan un cambio de costumbres radical por el hecho de la limitación del aforo.

¿Cómo será ese cambio cuando acudamos a tomarnos una caña o a comer a un restaurante? ¿Cuánto tiempo tardaremos en que todo vuelva a su origen, antes del estado de alarma, si es que volvemos?

Amparo Cortés es dueña de un restaurante en Madrid. Ella, de momento, no ha parado su actividad, porque ha seguido ofreciendo comida a domicilio. No relata: “Gracias a Dios que se nos ocurrió llevar paella a domicilio, y esto nos está salvando un poquillo, si no estábamos muertos”.

Son muchas las empresas que como la de Amparo han debido aplicar un ERTE para poder solventar la crisis económica ante la paralización de la actividad. En su caso no cesó del todo, por el reparto domiciliario, pero se ha reducido notablemente. “Tenemos 21 trabajadores en plantilla, están todos en el ERTE, menos 7, que somos los que estamos trabajando”, nos cuenta.

La propietaria reconoce que tuvieron una buena idea : “La paella solidaria, a cinco euros la ración, fue un gran acierto porque la gente se ha volcado mucho, pensamos en hacer algo solidario. Igual que nosotros necesitábamos ayuda también podíamos ayudar a los demás”.

Comparte la sensación de un futuro negro para el sector de la hostelería y añade: “Lo veo muy mal, no sé si vamos a conseguir salvar el local, hay muchas incertidumbres de todo, lo veo muy oscuro porque no vamos ni al día”.

Ya están trabajando las asociaciones que agrupa este colectivo. LLevan días redactando un borrador con las medidas que deberán aplicar una vez que se puedan abrir los locales. Ella explica al respecto: “Hay miles de pistas por ahí, pero nada seguro, así que lo mejor, yo pienso, es esperar, hasta que decidan algo. No nos vaya a pasar como lo del tabaco, que invertimos y luego fue que no. Preferimos está quietecitos y cuando sea algo cierto, pues entonces actuar”.

Comprobamos que el sector de la restauración va a esperar a la normativa de cada comunidad autónoma para preparar sus negocios.