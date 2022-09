¿Hasta cuándo seguirán las medidas COVID?

Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo y cómo nos acostumbramos a determinadas situaciones. Este 2022 es ya el tercer año que estamos conviviendo con la pandemia. Es cierto que la situación es muy diferente a la que vivimos años atrás gracias a la vacunación, pero eso no significa que el virus se haya ido. Sigue estando ahí.

Todavía hoy en día siguen quedando medidas para contener la propagación del coronavirus, aunque, afortunadamente son pocas. El número de pacientes en UCI por coronavirus no llega ni al 3%. Y no hay ya ninguna restricción vigente de movilidad o de aforo en restaurantes. Pero, ¿qué queda hoy de ella en España? En 'Mediodía COPE' hemos hablado con esas personas que todavía siguen viviendo con medidas Covid en sus trabajos, aunque no sean sanitarios.

De hecho, estas vacaciones de verano han sido como las que disfrutamos en el 2019. Hoy solo la mascarilla en determinados ámbitos es casi la única limitación. Recuerda que si vas a tu ambulatorio, a un hospital, a una residencia de ancianos o coges el transporte público es obligatorio utilizarla. También si, por ejemplo, coges un taxi. Obligatorio para el viajero... pero también para el conductor. David es taxista en Alcobendas, Madrid: "Trabajo en un espacio reducido, así que cuando los clientes se suben al taxi me pongo la mascarilla" aunque, ha confesado que "la mayor parte de la gente se le olvida la mascarilla y hay que recordarles que tienen que ponérsela".

Para saber cuál es la situación actual, hacia dónde vamos y si se eliminarán las medidas Covid según la situación epidemiológica, en 'Mediodía COPE' ha estado el epidemiólogo Quique Bassat y con la vuelta al cole nos comenta que en el transporte escolar: "Es coherente mantener la mascarilla en el transporte escolar mientras exista esta ley, aunque es un poco incoherente hacer una cosa en el transporte y en otros lugares otra cosa" y asegura que "La buena noticia es que hemos vuelto a la normalidad más absoluta en el entorno escolar, pero tenemos que hacer un esfuerzo para aumentar la cobertura de la población vacunada en este tramo de edad".

Llega el otoño y "el covid no se ha ido y volverá a haber transmisión importante con el frío, las actividades en entornos cerrados y cuando circulen otro tipo de virus", ha asegurado que "debemos estar preparados a que aumente la transmisión, pero no debemos tenerle miedo a esta transmisión porque estamos muy bien vacunados como población".

La cuarta dosis de la vacuna se empezará a partir del próximo 22 de septiembre: "recomendaría que se la ponga todo el mundo si se autoriza para uso generalizado, pero los mayores de 80 años y personas vulnerables" ha asegurado Bassat.