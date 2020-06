¿Habrá fiestas con orquesta este verano en los pueblos?

Se acerca el verano y con él las fiestas de los pueblos. Y si tienes la suerte de tenerlo, seguramente por tu cabeza haya pasado ya una pregunta: ¿habrá fiestas este año? ¿Podremos bailar como siempre hasta la madrugada tal y como se suele hacer?

Y es que es verdad, a todos nos gustan las verbenas...pues para que tú y yo lo pasemos bien en ellas se necesita que vaya la orquesta a nuestro pueblo y precisamente este sector está sumido en la más absoluta incertidumbre.

Los músicos no paran de darle vueltas cada día a preguntas sobre cómo van a salir de esta situación sin ningún ingreso si no les contrata nadie.

Javier Arrondo conoce bien esta situación. Es navarro y lleva 25 años subido a un escenario en las fiestas de los pueblos tocando el saxo. También está al frente de la orquesta Ingenio.

Pero este año por el momento no van a tocar. Nadie les ha contratado en ningún pueblo de Navarra ni de Zaragoza, que es donde suelen contratarles.

Su modo de vida desde hace 25 años está ahora en estado de alarma.

Javier Arrondo ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE y ha contado cómo sin las actuaciones de verano, que son su principal fuente de ingresos, la situación para él y sus compañeros se presenta muy complicada.



Él, que está al frente de la orquesta, tiene que seguir haciendo frente a los pagos con la previsión de que este verano no ingresarán nada: “En mi caso como empresario pues tenemos unas obligaciones que cumplir, financiera, seguros de vehículos y demás, que no podemos dejar de cumplir con ellas, pero si no estamos ingresando dinero pues la verdad es que la situación se va a hacer bastante complicada”.