El GPS aplicado a la cirugía fetal que ya ha salvado la vida a dos gemelos en España

Para conocer la siguiente historia te hablamos de una herramienta que seguro que has utilizado en más de una ocasión. Clave para orientarse, para no perderse. Nos referimos al GPS, pero no al que puedes llevar en tu móvil o en tu coche, sino a un GPS que es pionero en el mundo y que su función es mucho más importante que indicar cualquier trayecto que tengas que hacer.

Tiene que ver con la navegación y con la cirugía, en este caso en el ámbito fetal. Los hospitales Sant Joan de Déu y el Clínic de Barcelona han presentado junto a la Universidad Pompeu Fabra un novedosos sistema que hace que las operaciones a mujeres embarazadas sean más rápidas, seguras y precisas.

Este tipo de intervenciones requieren una gran especialización, pero con este avance se pretende que las diferencias entre un experto y un cirujano menos experimentado no se noten. Lo que hace el sistema es reconstruir la placenta de la mujer en formato 3D que permite simular la operación y analizar cuál es el mejor punto de entrada para arrancar la intervención.

Recrea todos los elementos que hay en el interior del útero y eso es lo que permite ser más precisos. Los doctores saben previamente a lo que se enfrentan. Por el momento se ha utilizado para corregir un síndrome de transfusión feto-fetal, una patología en la que un bebé pasa sangre a otro lo que puede provocar la muerte de ambos.

A una situación como esta se enfrentaba Melanie. Ella, embarazada de dos niños, tenía este problema y se sometió a esta cirugía fetal vía GPS. El resultado, inmejorable. Melanie estaba de 18 semanas y sus dos bebés, a pesar de ser prematuros, se encuentran en perfectas condiciones: “Me encuentro genial y mis bebés también estupendos”, contaba en Mediodía COPE.

Melanie confesaba que “al principio estás asustada, pero sabía que iba a funcionar”. Destaca que los “doctores avisaron de que podría no salir bien, pero estaba tranquila porque tenía el apoyo de mi pareja”.

A medida que toda la fase previa a la operación avanzaba, ganaba en confianza: “Los doctores me explicaron todo y me tranquilizaron”. En esa fase recuerda muchos análisis y ecografías.

Finalmente, “todo ha salido muy bien y el estrés se ha ido”. Sus dos pequeños, Julem y Liam, tienen cinco meses y pesan siete kilos. Melanie con el paso de los años les contará todo esta aventura y la importancia de este novedoso avance: “Si no hubiera existido no estarían aquí mis hijos”, relataba.